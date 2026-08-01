Durísimo comunicado: UEFA festejó la caída del plan para privatizar el Mundial y destrozó a Infantino

Luego de que el presidente de la FIFA descartara el polémico proyecto que impulsó, la UEFA profundizó la guerra con frases explosivas.

Infantino vive su momento más crítico como presidente de la FIFA, con la UEFA como principal opositor.

La guerra entre la FIFA y la UEFA sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de que Gianni Infantino descartara el polémico proyecto de capitales privados rumbo al Mundial 2030, Europa no solo festejó la decisión: también aprovechó para lanzar un durísimo comunicado contra la conducción del dirigente suizo.

Las frases más fuerte del comunicado que sacó la UEFA contra la FIFA de Infantino Desde la entidad que preside Aleksander Ceferin remarcaron que el freno a la iniciativa fue posible gracias al rechazo masivo de todas confederaciones. "La UEFA acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones a manos privadas. Esta es una victoria para todo el fútbol", expresa el texto en primera instancia.

El comunicado fue todavía más allá al destacar que la oposición fue prácticamente unánime. "La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol", señalaron.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Foto: UEFA Pero la parte más fuerte llegó al apuntar directamente contra la forma en que se impulsó el proyecto. "El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente", disparó el organismo europeo, que además reclamó que se investigue cómo se gestó la iniciativa impulsada por Infantino.

A pocos meses de que la FIFA entre en año electoral, con comicios previstos para marzo de 2027 y la intención del suizo de buscar un nuevo mandato, Ceferin aprovechó el momento ideal para dejar un mensaje con fuerte contenido político: "La actual dirección no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol".