Escala la tensión: Gianni Infantino desafió a la UEFA y la Concacaf por el proyecto FIFA Forward Enterprise

La FIFA aclaró, mediante un nuevo comunicado, que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza, con el que salió al paso de las duras críticas de confederaciones como la UEFA y la Concacaf , que rechazaron de forma unánime el proyecto.

La entidad que preside Gianni Infantino agregó en el comunicado que reconoce y respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente, y que reafirma su compromiso con una consulta abierta y democrática .

Sin embargo, lamentó que "la información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada Asociación Miembro pueda expresar su voto basándose en hechos".

La FIFA lanzó un dardo directo hacia el fútbol europeo al señalar que "ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo".

El organismo, que preside Gianni Infantino , explicó que la iniciativa busca únicamente optimizar la gestión comercial de sus torneos para generar mayores ingresos , garantizando que el dinero recaudado será redistribuido entre las 211 asociaciones miembro .

La FIFA reiteró que el proceso será abierto, democrático y sujeto a consulta, y que la creación de FFE solo avanzará si cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones.

Además, confirmó que cada federación recibiría 20 millones de dólares del programa FIFA Forward (2027-2030) y que el programa adicional Fast Forward, también de 20 millones de dólares, sería voluntario y financiado por inversión externa, sin ceder el control de la FIFA.

La institución insistió en que será la única que mantendrá el control exclusivo sobre los calendarios, reglamentos y decisiones deportivas.

También, en el comunicado, señaló que el proyecto solo se ejecutará si obtiene el voto a favor de la mayoría de las federaciones en el próximo Congreso de la FIFA.

"Hemos escuchado las opiniones de las respectivas confederaciones en relación con la propuesta de creación de FIFA Forward Enterprise (FFE) y nos gustaría abordar los problemas que han surgido desde la publicación inicial de la noticia en los medios de comunicación el martes".

"La iniciativa FFE se ha propuesto únicamente para garantizar que todas las Asociaciones Miembro de la FIFA (AM) tengan la oportunidad de participar activamente en el desarrollo comercial del fútbol en sus respectivos países, y que esto no se produzca a costa del espíritu ni de la gobernanza de la FIFA ni del fútbol en sí".

"Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría".

"Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones, pero ninguna entidad puede pretender representar a las 211 federaciones mundiales. Cada federación debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA".

La propuesta original de la FIFA de vender entre el 20 % y el 30 % de los derechos comerciales a fondos privados como Thrive Capital generó un rechazo masivo en el fútbol internacional.

Tras una sesión virtual de emergencia, las 55 federaciones que integran la UEFA firmaron un pronunciamiento unánime y amenazaron con retirar a todas sus selecciones nacionales de los torneos FIFA si se insiste en la privatización comercial.

La Concacaf también oficializó su rechazo total mediante un comunicado independiente.