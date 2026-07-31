Matías Fernández, la figura que manejó los hilos de Independiente Rivadavia

Matías Fernández dio las dos asistencias ante Huracán, condujo a la Lepra y fue una de las grandes figuras del triunfo azul.

Matías Fernández fue una de las grandes figuras en el triunfo de Independiente Rivadavia sobre Huracán. El volante ofensivo fue el conductor del equipo durante el primer tiempo y resultó determinante con las dos asistencias que terminaron en los goles de Alex Arce y José Florentín.

Matías Fernández, la figura de Independiente Rivadavia Con libertad para moverse por todo el frente de ataque, Fernández desequilibró por ambas bandas y siempre tomó la mejor decisión. En el primer gol lanzó un preciso centro que encontró la espectacular pirueta de Arce, mientras que en el segundo desbordó y metió un pase atrás perfecto para la definición de Florentín.

Además de participar directamente en las conquistas, fue el futbolista que marcó el ritmo del equipo de Alfredo Berti. Generó peligro constante, condujo varios ataques y hasta estuvo muy cerca de convertir con un remate que exigió al arquero de Huracán.

Alf Ponce/MDZ En el complemento, con Independiente Rivadavia ya en ventaja y un rival obligado a adelantar sus líneas, modificó su función. Retrocedió varios metros para colaborar en la recuperación y el equilibrio del mediocampo, manteniendo la intensidad durante todo el encuentro.

Los números respaldan su actuación: entregó 2 asistencias, creó una ocasión clara de gol, dio 4 pases clave, completó el 84% de sus pases, acertó 3 de 4 pases largos, ganó 8 de 11 duelos en el suelo, completó 3 de 4 regates, recuperó 6 pelotas y registró 0,44 de goles esperados (xG).