La sorpresa de Independiente Rivadavia fue la renovación de Alfredo Berti hasta 2028

En la previa del partido frente a Huracán, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila , había prometido una sorpresa para los hinchas. Finalmente, la expectativa se transformó en una de las noticias más esperadas por el mundo azul: Alfredo Berti renovó su contrato como director técnico hasta diciembre de 2028 .

Durante toda la jornada, el club alimentó el misterio a través de sus redes sociales. "Hoy llegá con tiempo. Después no digas que nadie avisó" , fue el primer mensaje. Horas más tarde redobló la apuesta con otra publicación: "Si pensabas entrar cinco minutos tarde… hoy no".

Los fanáticos que colmaron el estadio Bautista Gargantini conocieron la noticia mediante un video proyectado en la previa del encuentro. La confirmación de la continuidad del entrenador desató una ovación de todo el estadio.

" Qué bueno que seguimos juntos ", expresó Berti ante el aplauso de los hinchas, que reconocieron al técnico que marcó una de las etapas más exitosas de la historia del club.

El vínculo del entrenador finalizaba en diciembre de este año, pero la Comisión Directiva decidió anticiparse y asegurar la continuidad del proyecto deportivo. Tras un rápido acuerdo entre las partes, Berti estampó su firma y seguirá al frente del equipo, al menos, hasta fines de 2028.

Berti fue ovacionado por el pueblo azul. Alf Ponce/Mdz

El técnico más ganador de la historia de la Lepra

Alfredo Berti inició su primer ciclo en Independiente Rivadavia en 2017, cuando asumió con la misión de evitar el descenso al Torneo Federal A.

Su regreso en abril de 2023 cambió la historia reciente del club: condujo al equipo al ansiado ascenso a la Liga Profesional y, tras una breve salida, volvió en agosto de 2024 para comenzar un tercer ciclo que ya quedó grabado en la memoria de los hinchas.

Bajo su conducción, la Lepra conquistó la Copa Argentina 2025 y obtuvo la histórica clasificación a la Copa Libertadores, consolidándose como el entrenador más exitoso que tuvo la institución.

Con la renovación ya oficializada, Independiente Rivadavia apuesta a darle continuidad a un proyecto que cambió el presente deportivo del club y que ahora buscará seguir escribiendo páginas doradas durante las próximas temporadas.