Tras el boicot de la UEFA, otra impensada confederación se le plantó a la FIFA de Infantino

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) no es la única que confrontó a la FIFA por su controversial proyecto de privatizar la Copa del Mundo.

Este jueves sacudió al mundo del fútbol el fuerte comunicado de la UEFA llamando a boicotear a la FIFA por su proyecto de poner en manos de privados porcentajes de sus competencias, incluidos los Mundiales. No solo rechazó públicamente la propuesta, sino que aseguró que si se aprueba, ninguno se sus países miembro participará de los torneos.

Esta declaración de guerra generó un fuerte impacto, ya que dejaría al ente madre sin la mayoría de las selecciones, clubes y ligas más importantes del planeta. Aún así, seguía sin revestir una proporción importante de votos como para que corriera riesgo la aprobación de la proposición. Pero con lo que probablemente no contaba Gianni Infantino era con que otra importante confederación que se terminaría plegando a la postura de Europa.

Al igual que la UEFA, Concacaf también rechaza el proyecto de la FIFA Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026 Se trata de la Concacaf (Norte, Centroamérica y el Caribe), que este mismo jueves también se le plantó a la Federación Internacional y manifestó su oposición al proyecto de privatizar la Copa del Mundo: "Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. Concacaf se reafirma en que el futuro del fútbol -y su principal activo- debe permanecer en manos de la familia del fútbol", reza el texto.

Este significa un doble cachetazo para Infantino. Por un lado, se le puso en contra la confederación a la que pertenece Estados Unidos (que también se pronunció públicamente en la misma sintonía), uno de sus principales aliados y de donde saldrían la mayor parte de los inversores. Es decir, un fuerte e impensado revés político.

U.S. Soccer stands with Concacaf and its members. https://t.co/boiyAPQn68 — U.S. Soccer (@ussoccer) July 30, 2026 Y a su vez, pone en riesgo la votación, ya que la propuesta debe aprobarse por mayoría simple. La FIFA cuenta con 211 miembros, por lo que se necesitan 106 para definir todo de un lado o del otro. Con la contra de la UEFA (55) y la Concacaf (41), ya hay 96 votos para el "no", por lo que faltarían 10 más para rechazarla de manera definitiva.