Slavko Vincic, el árbitro de la final Argentina-España rompió el silencio tras su retiro: qué dijo sobre Messi

Slavko Vincic rompió el silencio después de ponerle fin a su carrera como árbitro y volvió a referirse a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el partido más importante que dirigió en toda su trayectoria. El esloveno de 46 años aseguró que la designación de la FIFA fue un momento inolvidable, aunque reconoció que la emoción inicial rápidamente se transformó en una enorme responsabilidad.

"Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante", explicó Vincic en una charla con el medio Sport al recordar el momento en que recibió la confirmación de que sería el encargado de impartir justicia en la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además, destacó el respaldo de la FIFA y del histórico Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros.

El árbitro de la final del Mundial 2026 habló por primera vez tras retirarse EFE Uno de los temas que más interés generó fue la charla que mantuvo con Lionel Messi durante el encuentro. Aunque evitó revelar el contenido de la conversación, sí dejó una valoración muy positiva sobre el capitán argentino. "Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta", afirmó el juez, que tuvo varios intercambios con el rosarino durante la final.

Vincic también defendió su actuación y consideró que el arbitraje cumplió con el objetivo principal. "No fuimos tema de conversación", señaló. Para el esloveno, que su trabajo no haya ocupado el centro de la escena fue la mejor demostración de que el partido se desarrolló correctamente. Además, remarcó que junto a sus asistentes Toma Klannik y Andra Kovai analizaron durante días a ambos seleccionados para llegar preparados al encuentro decisivo.