La sorpresiva decisión que tomó Slavko Vincic tras dirigir la final del Mundial entre Argentina y España

Una semana después de dirigir la definición de la Copa del Mundo entre la Albiceleste y la Roja, Slavko Vincic tomó una sorpresiva medida.

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España sigue dejando repercusiones. Esta vez, el protagonista fue Slavko Vincic, el árbitro esloveno que quedó en el centro de la escena por varias decisiones discutidas durante el encuentro disputado en el MetLife Stadium y que, apenas una semana después, anunció oficialmente su retiro del arbitraje profesional.

Slavko Vincic se reitro del arbitraje profesional tras dirigir la final del Mundial 2026 La noticia fue comunicada por la Asociación Eslovena de Fútbol (NZS), que despidió al juez con un extenso reconocimiento a su trayectoria. "Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima del mundo", publicó la entidad, destacando además que fue el primer árbitro principal de Eslovenia en dirigir una final mundialista.

En el mismo comunicado, la federación recordó algunos de los partidos más importantes que dirigió a lo largo de su carrera, como la final de la Champions League 2023/24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, la final de la Europa League 2021/22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers y el recordado debut de Argentina frente a Arabia Saudita en Qatar 2022. También resaltó que la IFFHS lo distinguió como el mejor árbitro del Mundial 2026.

Slavko Vincic se reitro del arbitraje profesional tras dirigir la final del Mundial 2026. EFE Sin embargo, su despedida quedó inevitablemente ligada a la polémica actuación que tuvo en la definición entre la Selección argentina y España. Vincic fue duramente cuestionado por parte de la prensa internacional por fallos que incidieron en el desarrollo del partido, especialmente por la primera amonestación a Enzo Fernández, quien luego terminó siendo expulsado por doble amarilla, y por no sancionar la actitud de Marc Cucurella cuando se dirigió a Lionel Messi cubriéndose la boca.