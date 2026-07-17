El árbitro de la final Argentina-España, Slavko Vincic, tiene un pasado oscuro: por qué fue detenido

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El árbitro ya dirigió a la Albiceleste en el debut de Qatar 2022, cuando cayó sorpresivamente por 2-1 ante Arabia Saudita, pero su historia también está marcada por un episodio extradeportivo que generó un enorme revuelo.

En mayo de 2020, Vincic fue detenido durante un operativo policial en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina, donde las autoridades investigaban una presunta red de prostitución, tráfico de drogas y armas. En el lugar fueron encontradas nueve mujeres, 26 hombres, paquetes de cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y una importante suma de dinero en efectivo, por lo que el árbitro quedó involucrado inicialmente en la investigación.

Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial, estuvo detenido por presunto tráfico de drogas El propio Vincic negó desde el primer momento cualquier tipo de relación con la organización criminal: "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar y ese fue mi mayor error. Estaba sentado con mi grupo cuando llegó la Policía y ocurrió todo", explicó en aquel momento. La Federación de Fútbol de Eslovenia también salió rápidamente en su defensa y calificó lo ocurrido como un "malentendido", asegurando que el juez simplemente había estado "en el lugar equivocado, en el momento equivocado".

Slavko Vincic, un árbitro con pasado oscuro. FIFA.com Más allá de aquella situación, la carrera arbitral del esloveno nunca se detuvo. Considerado el mejor árbitro de su país, es internacional desde 2010 y acumuló designaciones de enorme prestigio, entre ellas la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund y las semifinales de la UEFA Nations League 2023 entre España e Italia.