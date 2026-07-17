La página histórica que puede escribir Lionel Scaloni en la final del domingo entre la Selección argentina y España

El director técnico de la Selección argentina , Lionel Scaloni , podría convertirse en el segundo entrenador en ganar dos Mundiales cuando sus dirigidos se enfrenten este domingo en la gran final del Mundial 2026 ante España.

El único que consiguió este logro fue el italiano Vittorio Pozzo, quien guio a Italia hacia los títulos en 1934 y 1938, que fueron la segunda y tercera edición de la Copa del Mundo respectivamente.

En 1934, Italia llegó a lo más alto en el mundo del fútbol por primera vez en su historia. Aquella edición comenzó directamente en los octavos de final, donde los dirigidos por Pozzo derrotaron sin problemas a Estados Unidos con un sólido 7-1.

En los cuartos de final, Italia igualó 1-1 con España incluso luego del tiempo extra, por lo que al día siguiente tuvieron que jugar un partido desempate que se decantó a favor de la “Azzurra” por 1-0.

En las semifinales, Italia derrotó 1-0 a Austria, mientras que en la gran final necesitaron del tiempo extra para ganarle 2-1 a Checoslovaquia gracias a los goles de Raimundo Orsi y Angelo Schiavio.

Cuatro años después, en Francia 1938, Pozzo volvió a conquistar la gloria dirigiendo a Italia.

En aquella edición también su camino inició directamente en los octavos de final, donde se impusieron por 2-1 sobre Noruega en el tiempo extra.

En los cuartos de final se convirtieron en verdugos de la local Francia, rival al que derrotaron con un categórico 3-1, mientras que en las semis su víctima fue Brasil (2-1).

Finalmente, en el partido decisivo Italia venció a Hungría por 4-2 para quedarse con su segundo título y reafirmar su dominio en el mundo del fútbol por aquella época.

La oportunidad de Scaloni

Este domingo, Scaloni tendrá una inmejorable oportunidad para sumarse a Pozzo como los únicos directores técnicos con dos consagraciones en un Mundial.

De todas maneras, no será nada fácil ya que del otro lado estará la España de Luis de la Fuente, que se metió en esta instancia recibiendo solo un gol y dando una cátedra de fútbol ante Francia en la semifinal.

Los que quedaron cerca

Los otros técnicos que estuvieron muy cerca de conseguir este logro y quedaron a solo un partido de conseguirlo fueron el alemán Helmut Schön (subcampeón en Inglaterra 1966 y campeón en Alemania 1974), el brasilero Mario Zagallo (campeón en México 1970 y subcampeón en Francia 1998), el argentino Carlos Salvador Bilardo (campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990), el alemán Franz Beckenbauer (subcampeón en México 1986 y campeón en Italia 1990) y el francés Didier Deschamps (campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022).