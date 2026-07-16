Se supo qué le dijo Messi a Scaloni al oído tras el histórico triunfo ante Inglaterra y emociona

La Selección argentina volvió a demostrar porque es el mejor combinado nacional del mundo. Tras comenzar perdiendo ante Inglaterra, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron su garra y corazón, fueron en busca de la victoria y la consiguieron en 10’ minutos con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tantos con asistencia de Lionel Messi.

La victoria de la Albiceleste no solo fue un triunfo más sino que significó haberle ganado a Inglaterra, uno de los mayores rivales a lo largo de la historia, y clasificarse a la final del Mundial 2026 donde el próximo domingo frente a España buscará convertirse en la tercera selección en ser bicampeona del mundo (Italia y Brasil, las únicas dos al momento que lo lograron)

Tras el final del partido, todos los futbolistas de la Selección argentina y gran parte del cuerpo técnico fueron a festejar con los hinchas la histórica victoria y clasificación a la final. No obstante, Lionel Scaloni prefirió dejarle el momento de alegría a sus jugadores, pero Messi sabía que el oriundo de Pujato era el autor de todo lo conseguido hasta el momento y es por ello que cuando lo fue a saludar se dieron un abrazo como si fueran un papá y un hijo.

Las sentidas palabras de Messi a Scaloni tras la clasificación a la final del Mundial IG @ESPNArgentina Pero eso no es todo, ya que cuando se estaban abrazando, Messi le dijo unas sentidas palabras al oído al DT que emocionan a todos los hinchas argentinos: “Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la con… de tu madre”, fue lo que el astro rosarino le dijo al DT oriundo de Pujato tras meterse en una nueva final del mundo.