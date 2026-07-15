El detalle que convierte a Messi en el máximo goleador del Mundial por encima de Mbappé

Ambos llegan igualados a la definición, pero una diferencia en sus números inclina la balanza a favor del rosarino.

Messi se mantiene al frente de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

Lionel Messi no necesitó marcar para volver a ser decisivo. En la victoria por 2-1 de la Selección argentina sobre Inglaterra, que aseguró el pase a la final del Mundial 2026, el capitán asistió en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y mantuvo su enorme influencia en el torneo.

Gracias a esas dos asistencias, el rosarino continúa liderando la tabla de goleadores de la Copa del Mundo, aunque comparte la misma cantidad de tantos con Kylian Mbappé. Ambos acumulan ocho goles, pero un criterio de desempate inclina la balanza a favor del argentino.

La FIFA utiliza las asistencias como primer factor para ordenar a los futbolistas cuando igualan en cantidad de goles. En ese aspecto, Messi supera al delantero francés y conserva el primer lugar a las puertas de la gran final frente a España.

The adidas Golden Boot heading into the final round of fixtures #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HeIJwK9nR4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026 Por qué Messi lidera la tabla de goleadores sobre Mbappé Lionel Messi suma ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial 2026. Kylian Mbappé también acumula ocho tantos, pero registra tres asistencias, por lo que queda por detrás del argentino en la clasificación.

El capitán de la Albiceleste construyó su producción goleadora con tres tantos frente a Argelia en la fase de grupos, dos contra Austria, uno ante Jordania, otro frente a Cabo Verde en dieciseisavos de final y uno más contra Egipto en los octavos. Aunque no convirtió ni en cuartos de final ni en semifinales, aportó dos asistencias decisivas frente a Inglaterra para que Argentina revirtiera el resultado.