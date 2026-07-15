De "remontadísima" a "Messi no es de este mundo": qué dicen los medios del mundo sobre la victoria argentina

La Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra, se clasificó a la final del Mundial 2026 y provocó elogios en los medios internacionales por Messi y Martínez.

Fue otro triunfo histórico de la Selección Argentina. Uno más. Esta vez, en el escenario más difícil: ante Inglaterra, en un partido trabado desde el comienzo y en el que el conjunto europeo se puso en ventaja a los 55 minutos. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni volvió a reaccionar, dio vuelta el resultado y se clasificó para la final del Mundial 2026.

La victoria albiceleste tuvo repercusión inmediata en todo el mundo. Desde España hasta Brasil, pasando por Italia e Irlanda, los medios se rindieron ante Lionel Messi, destacaron sus dos asistencias y resaltaron el ingreso decisivo de Lautaro Martínez, autor del gol de la clasificación. “Messi no es de este mundo” y “Remontadísima” fueron algunas de las frases elegidas para describir la actuación argentina.

Así reaccionaron los medios internacionales ante la victoria de Argentina. La reacción de los medios en el mundo En Italia, dos de los principales diarios deportivos destacaron la remontada de la Selección. “Argentina protagoniza una remontada increíble. Enzo y Lautaro vencen a Inglaterra: es la final”, publicó el Corriere dello Sport.

La reacción de los medios internacionales al triunfo argentino. Por su parte, La Gazzetta dello Sport tituló: “¡Dos asistencias de Messi y un gol de Lautaro en el minuto 92! Argentina derrota a Inglaterra y vuela a la final contra España”. Ambos medios colocaron al delantero del Inter de Milán como protagonista de sus portadas.

La reacción de O Globo al triunfo de Argentina. En Brasil también se rindieron ante la actuación de Messi y la reacción del equipo de Scaloni. “Inglaterra 1-2 Argentina: con una remontada espectacular en siete minutos, los argentinos derrotan a los ingleses y avanzan a la final”, señalaron.