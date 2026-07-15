Ibrahimovic anticipó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un guiño a Messi y Maradona

La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 también se vive fuera de la cancha. A horas del encuentro, Zlatan Ibrahimovic se sumó al debate con un mensaje de respaldo a Lionel Messi y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del fútbol.

El exdelantero sueco, que participa como comentarista de una cadena de televisión estadounidense durante la Copa del Mundo, no ocultó su favoritismo por la Selección argentina y recurrió a una comparación con Diego Maradona para anticipar lo que espera del partido en Atlanta.

"Inglaterra ya vio la Mano de Dios, ahora verá a la Zurda de Dios", afirmó Ibrahimovic , en una referencia al histórico cruce entre ambos seleccionados en el Mundial de México 1986 y a la calidad del capitán argentino.

Las palabras del exfutbolista no sorprendieron a quienes siguieron su carrera. Ibrahimovic compartió plantel con Messi en Barcelona entre 2009 y 2011 y, desde entonces, ha manifestado en distintas oportunidades la admiración que siente por el rosarino.

Durante este Mundial, además, el sueco volvió a expresar públicamente su apoyo a la Albiceleste y al capitán argentino, a quien considera uno de los grandes candidatos a ser decisivo en la definición del torneo.

Una semifinal con historia entre Argentina e Inglaterra

El duelo entre argentinos e ingleses volverá a escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. Cuarenta años después de la inolvidable actuación de Maradona en México 1986, ambas selecciones volverán a enfrentarse con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.

Para Messi, además, será un partido especial. A lo largo de su carrera nunca había tenido la oportunidad de enfrentar a Inglaterra con la camiseta de la Selección argentina. El esperado cruce llegará en el que será su último Mundial, con la posibilidad de disputar una nueva final y seguir alimentando su legado con la Albiceleste.