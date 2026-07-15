Un conocido astrólogo reveló la hora exacta de las jugadas clave en Argentina-Inglaterra

Como suele hacer antes de cada presentación de la Albiceleste, el especialista difundió un informe basado en la posición de los astros y sostuvo que el enfrentamiento será muy equilibrado, aunque con una leve ventaja para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Según explicó, tanto Argentina como Inglaterra presentan influencias planetarias vinculadas con el éxito, pero también con factores que podrían complicar el desarrollo del encuentro, por lo que considera que la definición será mucho más ajustada de lo esperado.

Juan Cruz Sirius señaló que ambos seleccionados llegan bajo una fuerte influencia de Júpiter, un planeta que asocia con la gloria y los buenos resultados. Sin embargo, también destacó la presencia de Saturno, al que relaciona con los obstáculos, y aseguró que ese aspecto tendría un mayor impacto sobre el conjunto inglés.

Además, explicó que la ubicación de la Luna en Leo podría representar un elemento favorable para la Selección argentina . De acuerdo con su análisis estadístico, la Albiceleste disputó diez encuentros mundialistas bajo esa configuración astral, con un balance de siete victorias, dos empates y apenas una derrota.

La Selección argentina buscará un lugar en la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Por ese motivo, el astrólogo consideró que el partido será muy disputado y no descartó que el ganador se defina recién en el tiempo suplementario o incluso mediante una tanda de penales.

Los horarios en los que podrían darse las jugadas decisivas

Más allá del resultado, Sirius también publicó una serie de horarios que, según su interpretación astrológica, concentrarían las mayores probabilidades de que se produzcan goles o acciones determinantes durante la semifinal.

Los momentos señalados son 16:06, 16:12, 16:23, 16:32, 16:38, 16:48, 17:11, 17:18, 17:25, 17:36, 17:43 y 17:53. En caso de que el encuentro se extienda al tiempo suplementario, agregó un horario adicional: 18:04.

Como ocurre con este tipo de predicciones, se trata de una interpretación basada en criterios astrológicos y no de un pronóstico con fundamento deportivo o científico. Sin embargo, sus publicaciones suelen generar una gran repercusión entre los hinchas antes de cada partido de la Selección argentina.