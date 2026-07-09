La advertencia de un astrólogo sobre Dibu Martínez antes del partido clave de Argentina frente a Suiza

La Selección argentina ya piensa en su próximo desafío en el Mundial 2026 . Luego de la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto , el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Suiza por los cuartos de final, en un encuentro que se disputará este sábado 11 de julio desde las 22 (hora de Argentina).

Mientras el cuerpo técnico analiza posibles variantes para el partido, uno de los focos está puesto en Emiliano “Dibu” Martínez . El arquero argentino no atraviesa su mejor momento en el torneo y fue autocrítico después del último encuentro, en el que recibió dos goles.

“Sentí que no pude ayudar a nadie, pero yo pienso que va a llegar mi momento”, expresó Martínez tras la clasificación ante Egipto, dejando en claro que espera recuperar su mejor versión en la etapa decisiva de la competencia.

En ese contexto, Guido Tejat, astrólogo deportivo que suele realizar análisis sobre equipos y futbolistas a través de su cuenta de X ( @FutbolConAstros ), compartió una reflexión sobre el presente del arquero argentino y lo que podría ocurrir en el próximo partido.

El arquero argentino Dibu Martínez quedó en el centro de la escena antes del partido de cuartos.

El especialista utilizó una frase atribuida a Séneca para referirse al momento que atraviesa el campeón del mundo: “Séneca decía que el fuego prueba el oro, y la adversidad, a los hombres fuertes”.

Además, Tejat aseguró que el enfrentamiento ante el conjunto suizo tendrá una dificultad especial desde su mirada astrológica: “Viene muy difícil por astros”, publicó en sus redes sociales.

El recuerdo de Países Bajos 2022 y un mensaje especial

Dentro de su análisis, el astrólogo destacó la importancia que podría tener Martínez en una instancia determinante del Mundial y comparó la situación con un antecedente reciente de la Selección argentina.

“Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza”, señaló Tejat, quien además hizo referencia a “aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”, en alusión al duelo de cuartos de final de Qatar que Argentina ganó por penales.

Por último, dejó un particular mensaje para los seguidores del equipo nacional de cara al encuentro: “Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”.

Dibu Martínez fue analizado por un astrólogo deportivo antes del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

También agregó una llamativa recomendación relacionada con la vestimenta de la Selección: “El sábado hay que jugar de verde”.

Argentina busca otra semifinal del Mundial

Más allá de las distintas miradas que surgieron en la previa, Argentina se prepara para un partido decisivo ante Suiza. El seleccionado europeo llega a los cuartos de final luego de eliminar a Colombia por penales y buscará dar otro golpe en el torneo.

Martínez será una de las figuras observadas por los hinchas argentinos, especialmente por su importancia en los últimos grandes logros de la Selección. El arquero consiguió tres Guantes de Oro con el equipo nacional, correspondientes al Mundial 2022 y las Copas América 2021 y 2024, además de dos premios FIFA The Best como mejor arquero del mundo.