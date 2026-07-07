La Selección argentina protagonizó una remontada épica ante Egipto y ¡está en cuartos de final del Mundial!

En un partido de locos, la Selección Argentina derrotó 3-2 a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial y logró una heroica e inolvidable clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 . De esta manera, Argentina enfrentará al vencedor de Suiza-Colombia en la carrera por el sueño del bicampeonato mundial.

Tras ir perdiendo 2-0 ante los Faraones, que marcaron mediante Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, los campeones del mundo revirtieron el marcador con goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Argentina salió decidida a imponer condiciones desde el arranque. Con una presión alta e intensa, el equipo de Lionel Scaloni le cerró los caminos a Egipto y no le permitió cruzar con claridad la mitad de la cancha durante los primeros minutos.

Sin embargo, con el correr del reloj, el conjunto africano logró acomodarse en el partido, comenzó a manejar más la pelota y encontró espacios para elaborar sus ataques desde la posesión. A los 10 minutos, el encuentro se mantiene equilibrado y sin situaciones claras de gol frente a ninguno de los dos arcos.

Sobre los 14 minutos, llegó la gran sorpresa en Atlanta. Tras un centro preciso de Marwan Ateya desde la derecha, Yasser Ibrahim se impuso en el juego aéreo, le ganó el salto a Lisandro Martínez y conectó un cabezazo que dejó sin chances a Emiliano Martínez para establecer el 1-0 del conjunto africano.

Egipto se puso en ventaja

Ibrahim marcó el 1-0 de Egipto ante Argentina Telefe

A los 18 minutos, Nicolás Tagliafico ingresó al área por el sector izquierdo y fue derribado por un defensor egipcio. El árbitro no dudó y sancionó penal para la Albiceleste, que tenía una inmejorable oportunidad para llegar al empate.

Sin embargo, dos minutos más tarde, Lionel Messi no pudo aprovechar la chance. El capitán argentino ejecutó la pena máxima con un remate cruzado hacia la izquierda, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa adivinó la intención y se quedó con el disparo para mantener el 1-0 en favor de Egipto.

El segundo penal fallado por Messi en este Mundial

Messi falló un penal para Argentina Telefe

De esta manera, el seleccionado africano continúa arriba en el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Messi registró su cuarto penal fallado en la historia de los Mundiales. Argentina sigue buscando la igualdad en un arranque cuesta arriba en los octavos de final.

Argentina estuvo muy cerca del empate a los 27 minutos. Tras una buena jugada colectiva, la Selección encontró espacios en el área egipcia y generó una ocasión clarísima, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa volvió a lucirse con una atajada espectacular tras un cabezazo de Mac Allister para mantener el 1-0 en favor del conjunto africano.

Tres minutos más tarde, Lionel Messi estuvo a centímetros de igualar el marcador. El capitán argentino ejecutó un tiro libre desde larga distancia con su habitual precisión y la pelota se estrelló contra el palo derecho del arquero egipcio. La Albiceleste arrincona a su rival y acumula situaciones, aunque sigue sin poder romper la resistencia del equipo africano.

A los 39 minutos del primer tiempo, la Selección argentina volvió a estar muy cerca del empate, pero se encontró una vez más con una actuación descomunal de Mostafa Shobeir Oufa. Tras una pelota cruzada de Paredes, Nicolás Tagliafico tiró un centro desde la izquierda, Julián Álvarez conectó dentro del área con un remate a quemarropa, aunque el arquero egipcio reaccionó de manera brillante y evitó el gol con una atajada espectacular. Egipto sigue arriba 1-0 gracias a la enorme tarea de su guardameta, la gran figura del partido.

Tremenda atajada del arquero a Julián

A los 2 minutos del complemento, Rodrigo De Paul encontró un espacio en la puerta del área y sacó un remate que fue controlado sin mayores inconvenientes por Mostafa Shobeir Oufa, la gran figura del partido hasta el momento. El arquero egipcio continúa sosteniendo la ventaja de su selección con una actuación determinante bajo los tres palos.

La Selección estuvo muy cerca de sufrir otro golpe inesperado a los 13' del segundo tiempo. Tras una rápida contra de Egipto, Ziko definió con precisión y venció a Emiliano Martínez para marcar el 2-0, desatando el festejo del conjunto africano. Sin embargo, la acción fue revisada y el árbitro anuló el tanto por una infracción previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

El gol anulado a Egipto por falta previa

El golazo de contra anulado de Egipto por falta previa a Martínez Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/P5e5p16E9W — telefe (@telefe) July 7, 2026

Lionel Scaloni movió el banco en busca de una reacción inmediata. A los 20 minutos del complemento dispuso los ingresos de Lautaro Martínez y Nicolás González en reemplazo de Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul, apostando a una formación más ofensiva para intentar revertir un resultado que compromete seriamente las aspiraciones argentinas.

Sin embargo, dos minutos después, Egipto golpeó nuevamente y dejó a la Selección argentina al borde de una eliminación histórica. Mostafa Ziko encabezó una rápida transición ofensiva y definió con precisión para establecer el 2-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El conjunto africano aprovechó los espacios que dejó la Albiceleste en su búsqueda desesperada del empate y amplió una ventaja que refleja su efectividad en las áreas.

El golazo de contra de Ziko para el 2-0 de Egipto

ESPN

Con poco más de 20 minutos por delante y luego de la pausa de hidratación, Argentina necesita una remontada épica para evitar una de las derrotas más duras de su historia en Copas del Mundo. Egipto, ordenado y contundente, está dando el gran golpe de los octavos de final.

Cuando el partido parecía escaparse definitivamente, la Selección argentina reaccionó en apenas unos minutos y volvió a meterse en la pelea por la clasificación. A los 32 del segundo tiempo, Egipto estuvo cerca de liquidarlo con un remate de Trezeguet que se fue apenas desviado y dio en la parte exterior de la red.

La respuesta argentina llegó a los 34 minutos. Lionel Messi ejecutó un centro preciso desde la izquierda y Cristian Romero ganó de arriba en el área para conectar un cabezazo que dejó sin chances a Mostafa Shobeir Oufa y descontó para el 2-1.

Cuti Romero trajo esperanza con el descuento

¡GOL DE ARGENTINA! Centro de Leo y el Cuti Romero descuenta de cabezaArgentina 1-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/eKgDMu7kgc — telefe (@telefe) July 7, 2026

Impulsada por el gol, la Albiceleste fue con todo en busca de la igualdad. A los 37, Messi armó una gran jugada individual y asistió a Lautaro Martínez, que apareció solo por el segundo palo, pero su cabezazo se fue afuera ante la incredulidad de todo el estadio.

Sin embargo, apenas un minuto más tarde llegó el desahogo argentino. Messi recibió dentro del área, encontró el espacio entre varias camisetas egipcias y sacó un remate letal para vencer al arquero africano y establecer el 2-2 a los 38 minutos del complemento, desatando la locura de los hinchas argentinos en Atlanta.

¡Messi empató el partido con un zurdazo tremendo!

Pero no todo quedó ahí. A los 47 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández apareció en el área para conectar un cabezazo formidable tras un centro preciso de Lautaro Martínez y decretó el 3-2 que desató el delirio argentino.

Enzo Fernández puso el épico 3-2 de Argentina

Cuando parecía que el Mundial se terminaba en una tarde para el olvido, la Selección argentina reaccionó a tiempo, protagonizó una remontada épica en Atlanta y sigue en carrera por el bicampeonato.

El próximo desafío para la Selección argentina será el sábado 11 de julio, a partir de las 22 (hora argentina) en Kansas City frente al vencedor de Suiza y Colombia, que se enfrentarán a partir de las 17.

El minuto a minuto de Argentina vs Egipto