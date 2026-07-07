Cuándo juega la Selección argentina por los cuartos del Mundial 2026: día, hora, sede y posible rival
Luego del agónico triunfo por 3-2 ante Egipto, la Selección argentina de Lionel Scaloni deberá viajar a Kansas para los cuartos de final, donde espera entre Colombia o Suiza.
Tras vencer 3-2 a Egipto de manera agónica en Atlanta, luego de dar vuelta un partido increíble, la Selección Argentina ya tiene fecha, horario y sede para su próximo compromiso en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará este sábado 11 de julio, a las 22.00, hora de Argentina, en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final.
De esta manera, la Albiceleste, que ya se encuentra entre los mejores ocho equipos de la Copa del Mundo, buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Dónde jugará los cuartos de final la Selección argentina
El próximo encuentro se disputará en Kansas City, en un estadio que la Selección ya conoce en este certamen, ya que allí debutó con un triunfo 3-0 frente a Argelia.
Los posibles rivales de Argentina
De todos modos, el rival de Argentina todavía no está definido. Saldrá del partido entre Suiza y Colombia, que se jugará en Toronto, Canadá.
Donde, los suizos llegaron a esta instancia luego de eliminar justamente a Argelia por 2-0, mientras que el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo avanzó tras dejar en el camino a Ghana por 1-0.