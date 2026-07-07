Tras el épico 3-2 ante Egipto, Scaloni reveló el divertido apodo que le asignaron en el vestuario

El épico 3-2 de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 despertó todo tipo de emociones. Desde la desesperación por el 0-2 y la desazón ante una desventaja que parecía inlevantable, a la euforia por la remontada y las lágrimas de alivio y alegría tras el pitazo final.

Lágrimas; lagrimas que no escasearon en la delegación nacional, desde Lionel Messi hasta el propio Lionel Scaloni, que se quebró allí mismo y apenas pudo dar declaraciones a los medios en el campo de juego. Ya un poco más calmado, cuando llegó el momento de la conferencia de prensa, pudo hablar con más claridad.

Lionel Scaloni reveló el divertido apodo que le asignaron en el vestuario ESPN "Aún no haciendo un mal partido, creo que siempre estuvo de nuestro lado, tuvimos muchísimas situaciones. Pero el fútbol tiene estas cosas. Yo me hice entrenador para, cuando deje de jugar, tener estas emociones. Yo sufro igual que todos ustedes. Las emociones que nos da un partido de fútbol a los argentinos es inigualable", contó el entrenador albiceleste respecto del aspecto emotivo del juego y la profesión.

En ese sentido, hizo una divertida revelación: "Siempre me emociono, pasa que a veces salen las lágrimas. Pasó también en el vestuario y los chicos me dicen 'la Llorona', pero no me importa, je". E insistió con el tema: "Para el Ratón (Ayala), para Pablo (Aimar), Walter (Samuel) y para mí, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble. La mayoría de los exjugadores que se han hecho DTs lo hicieron para sentir la adrenalina de intentar ganar algo de esta manera".