Video: Messi rompió en llanto tras la agónica clasificación de la Selección argentina ante Egipto

Tras el pitazo final, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas luego de la infartante clasificación a cuartos de final de la Selección argentina.

Lionel Messi dejó una de las postales más emotivas del Mundial 2026. Apenas el árbitro marcó el final del partido entre la Selección argentina y Egipto, el capitán de la Scaloneta rompió en llanto luego de la agónica victoria por 3-2 que depositó a la Albiceleste en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

A sus 39 años y disputando lo que podría ser su último Mundial, el rosarino no pudo contener las lágrimas después de un encuentro cargado de dramatismo. Las cámaras captaron el instante en que quedó abrazado a sus compañeros mientras el plantel entero celebraba una remontada inolvidable frente a un rival que llevó al límite al campeón del mundo.

La Selección argentina sufrió, pero logró una remontada histórica ante Egipto para meterse en los cuartos del Mundial. EFE Messi fue uno de los grandes protagonistas de la noche. En el primer tiempo falló un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro, pero volvió a demostrar por qué es el líder futbolístico y emocional de la Selección argentina. Lejos de derrumbarse, apareció en el momento más complicado para convertir el 2-2 y mantener con vida la ilusión argentina.

Con el equipo contra las cuerdas durante varios pasajes del partido, Argentina encontró la reacción en el tramo final y terminó sellando una clasificación épica. El desahogo fue total y el primero en exteriorizarlo fue el propio capitán, que dejó de lado cualquier gesto de serenidad para emocionarse como pocas veces se lo había visto dentro de un campo de juego.