Messi erró otro penal y alcanzó un récord negativo en la historia de los mundiales que nadie esperaba

Lionel Messi volvió a errar desde los doce pasos, esta vez ante Egipto, y estableció una marca negativa sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a vivir una noche para el olvido desde el punto del penal. En el duelo entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán desperdició una chance inmejorable para igualar el partido al fallar un nuevo remate desde los doce pasos. El arquero Mostafa Shobeir le adivinó la intención y sostuvo la ventaja parcial del conjunto africano en Atlanta.

La acción llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Haissem Hassan derribó a Nicolás Tagliafico dentro del área y el árbitro francés François Letexier sancionó penal para la Albiceleste. Como es habitual, Messi tomó la pelota y asumió la responsabilidad, pero esta vez volvió a quedarse con las manos vacías. Eligió abrir el pie y buscar el palo izquierdo del arquero, que reaccionó a tiempo y evitó el empate.

Video: el penal que erró Messi ante Egipto Messi falló un penal para Argentina Telefe Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de los mundiales en errar dos penales durante una misma edición El error tuvo un impacto histórico. Según los registros de Opta, Messi se convirtió en el primer futbolista en fallar dos penales durante una misma edición de la Copa del Mundo, sin contar las definiciones por penales. El antecedente inmediato había sido frente a Austria, cuando desvió su ejecución por encima del travesaño.

Además, el rosarino amplió otra estadística poco deseada: ahora es el jugador con más penales fallados en la historia de los Mundiales, con cuatro ejecuciones desperdiciadas. La lista incluye los remates errados frente a Islandia en Rusia 2018, Polonia en Qatar 2022 y los dos de esta edición frente a Austria y Egipto. Paradójicamente, también continúa siendo el futbolista con más goles convertidos de penal en la historia del certamen, con cuatro.