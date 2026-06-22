Del penal errado al doblete récord de Lionel Messi: los mejores memes de Argentina-Austria

Las redes reaccionaron de inmediato al penal que desperdició Messi y luego celebraron los tantos con los que alcanzó una nueva marca histórica en los Mundiales.

Como sucede en cada presentación de la Selección argentina, las redes sociales jugaron su propio partido. Esta vez, Lionel Messi fue protagonista absoluto, primero por un penal fallado y luego por dos goles que lo dejaron en el olimpo de la historia de los Mundiales como el máximo artillero.

El penal que Lionel Messi envió afuera en el primer tiempo provocó una catarata de memes, con comparaciones, bromas y referencias a otros históricos pateadores que también tuvieron tardes difíciles desde los doce pasos.

Sin embargo, el clima cambió por completo minutos más tarde. El capitán argentino se tomó revancha, marcó el 1 a 0 y alcanzó un nuevo récord mundialista, lo que generó una ola de mensajes de admiración y festejos. Como ya es una costumbre, X, Instagram y Facebook se llenaron de reacciones que acompañaron cada momento del partido.