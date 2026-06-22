Los puntajes de la Selección argentina en la victoria ante Austria con un Lionel Messi histórico y varios aprobados

En un día histórico, la Selección argentina derrotó a Austria con dos goles de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales. El equipo avanzó a 16avos de final.

Argentina ganó con un Lionel Messi récord y ya se clasificó a la próxima ronda.

Un encuentro que empezó con Argentina saliendo a buscar el partido y que rápidamente, a los ocho minutos del primer tiempo, tuvo una acción de Lautaro Martínez que terminó siendo sancionada como penal a instancias del VAR y que finalmente Messi terminó errando, postergando su récord.

El gol de récord para Lionel Messi El golazo de Messi para el 1-0 ante Austria Telefe En un primer tiempo que fue más parejo, con una Argentina que supo ser paciente con la pelota y encontrar bien los espacios, como ocurrió con el gol a los 38 del primer tiempo, con el que Messi llegó a su gol número 17 y se consagró como el máximo goleador en Mundiales. Además, supo defenderse ante un Austria que presentó más peligrosidad que Argelia.

Mirá el segundo gol de Lionel Messi Por otro lado, el segundo tiempo tuvo una Selección menos protagonista, que supo defenderse bien a pesar de los cambios en defensa y la lesión de Cristian Romero, que terminó con línea de cinco. Tuvo sus oportunidades con Nicolás González y, a pesar del asedio rival, no sufrió mayores sobresaltos. Finalmente pudo liquidarlo a los 95´ con otro gol de Messi, que llegó a 18 goles en la Copa del Mundo.