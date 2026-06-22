Los puntajes de la Selección argentina en la victoria ante Austria con un Lionel Messi histórico y varios aprobados
En un día histórico, la Selección argentina derrotó a Austria con dos goles de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales. El equipo avanzó a 16avos de final.
En un día histórico para el fútbol, con un Lionel Messi que marcó los dos goles y superó la marca de Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, Argentina venció a Austria por 2-0. En un encuentro muy friccionado para la Selección argentina, que la tuvo menos protagonista contra un equipo que la exigió más que Argelia, se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026.
Un encuentro que empezó con Argentina saliendo a buscar el partido y que rápidamente, a los ocho minutos del primer tiempo, tuvo una acción de Lautaro Martínez que terminó siendo sancionada como penal a instancias del VAR y que finalmente Messi terminó errando, postergando su récord.
El gol de récord para Lionel Messi
En un primer tiempo que fue más parejo, con una Argentina que supo ser paciente con la pelota y encontrar bien los espacios, como ocurrió con el gol a los 38 del primer tiempo, con el que Messi llegó a su gol número 17 y se consagró como el máximo goleador en Mundiales. Además, supo defenderse ante un Austria que presentó más peligrosidad que Argelia.
Mirá el segundo gol de Lionel Messi
Por otro lado, el segundo tiempo tuvo una Selección menos protagonista, que supo defenderse bien a pesar de los cambios en defensa y la lesión de Cristian Romero, que terminó con línea de cinco. Tuvo sus oportunidades con Nicolás González y, a pesar del asedio rival, no sufrió mayores sobresaltos. Finalmente pudo liquidarlo a los 95´ con otro gol de Messi, que llegó a 18 goles en la Copa del Mundo.
El uno por uno de la victoria de la Selección argentina
- Emiliano Martínez (6): El arquero no pasó muchos sobresaltos en el primer tiempo, con un Austria que amenazó más de lo que pateó con la altura de su centrodelantero y sus centrales. Dio seguridad, cortó bien los centros del rival y respondió las pocas veces que le patearon.
- Nahuel Molina (6): El lateral reemplazó a Gonzalo Montiel, titular ante Argelia, y ayudó a Argentina a recuperar su amenaza por el sector derecho, pasando con criterio y junto a Rodrigo De Paul, marcando la mejor zona de Austria.
- Cristian Romero (6): Al central le tocó defender a Michael Gregoritsch, junto a Lisandro Martínez. Fuerte en el juego aéreo y atento a las coberturas de sus compañeros. Salió con molestia.
- Lisandro Martínez (7): A pesar de Gregoritsch, al igual que el Cuti, el defensor también tuvo un buen partido, con coberturas e incluso siendo importante con algunos pases filtrados cuando Austria cerraba los espacios. Dejó mano a mano a González en el complemento y fue uno de los puntos más altos en defensa.
- Facundo Medina (7): Más suelto que ante Argelia, pasó con criterio cuando Argentina buscaba acelerar, haciendo un buen tándem con Enzo Fernández. Clave en el primer gol de Argentina con un gran pase para Thiago Almada, que la dejó pasar para el gol de Messi. Se ganó una amarilla innecesaria en el segundo tiempo.
- Rodrigo De Paul (6): Con mucha más exigencia en la marca que ante Argelia, De Paul estuvo atento a la dupla Sabitzer-Laimer, ayudando a Molina, asociándose muy bien con el lateral en ataque e incluso con Messi. Tuvo algunas pérdidas innecesarias en el complemento.
- Alexis Mac Allister (5): Nuevamente como el mediocampista central, le costó desde la marca ante un Austria que aprovechó bien sus espaldas, con una referencia clara con Gregoritsch. Fue importante cuando Argentina buscó bajarle el ritmo al partido e incluso tuvo con buenos pases filtrados cuando se soltó en el complemento.
- Enzo Fernández (8): Al igual que en el debut, buscó siempre asociarse y juntar pases, principalmente desde el lugar del 5. Complementándose bien con Medina y parte del primer gol de Argentina. Con un segundo tiempo que lo tuvo mucho más atento a la marca.
- Thiago Almada (6): De menos a más y con más protagonismo que ante Argelia, buscó ser una opción de pase cuando le costó a Argentina en el primer tiempo. Clave en el gol dejando pasar la pelota para el gol de Messi.
- Lautaro Martínez (5): Se fue apagando con el correr del partido, donde el equipo salió decidido a ser protagonista. Le cometieron el penal que Messi terminó fallando. Cometió algunas infracciones innecesarias.
- Lionel Messi (10): Récord y nuevamente figura, clave cuando la Selección aceleraba. Supo recomponerse del penal errado, con un tiro que terminó tapando un defensor rival y otro que fue desviado por el arquero. Con un segundo tiempo con apariciones decisivas, fue el autor de los dos goles argentinos y se consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.
El puntaje de los cambios
- Nicolás Otamendi (5): Ingresó en lugar del lesionado Romero a los 57 ' del partido. Entró metido en el partido, cuando a Argentina le costó hacer pie en el segundo tiempo y muy fuerte en la marca.
- Julián Alvarez (5): Ingresó por Lautaro a los 64 del complemento. Más allá de que ingresó con un equipo menos protagonista, fue importante en la presión y ayudando en el retroceso aunque indeciso en ataque.
- Nicolás González (6): Ingresó por Almada a los 64 del complemento. Sin mucho protagonismo, tuvo un cabezazo que pasó cerca para el 2-0 de Argentina y erró otro mano mano.
- Leandro Paredes (5): Ingresó a los 82 del partido en lugar de De Paul cuando Austria comenzó a presionar y a meter a la Selección contra su arco, dándole más marca y permitiendo que Mac Allister se soltará y además fue partícipe del segundo gol.
- Nicolás Tagliafico (5): A pesar de las dudas, ingresó por el amonestado Medina a los 82 del complemento, en un momento complicado para Argentina. Se complementó bien con González, le dio amplitud al equipo y ganó duelos en defensa.