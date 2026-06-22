La cábala de Antonela Rocuzzo y la curiosa reacción de Ciro mientras Messi hacía historia en Argentina-Austria
Mientras Messi se llevaba las miradas en la cancha, en uno de los palcos del estadio de Dallas también hubo escenas que captaron la atención de los hinchas.
La familia de Lionel Messi volvió a acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue protagonista de varios momentos durante el encuentro ante Austria. Desde uno de los palcos del estadio de Dallas, Antonela Roccuzzo siguió de cerca las acciones junto a Thiago, Mateo y Ciro, quienes una vez más dijeron presente para alentar al capitán.
Durante el entretiempo, las cámaras enfocaron a la familia del 10 y mostraron algunas escenas que rápidamente se viralizaron. Antonela se levantó de su asiento, saludó a los hinchas con una sonrisa y volvió a ubicarse en su lugar, mientras que Ciro, el menor de los hijos de Messi, dejó ver toda su ansiedad por el partido con gestos de nerviosismo y sin dejar de jugar con su gorra y su cabello.
La cábala que mantiene Antonela desde Qatar
Una vez iniciado el segundo tiempo, todos retomaron sus ubicaciones habituales en el palco, una costumbre que muchos relacionan con las cábalas que la familia mantiene desde el Mundial de Qatar 2022.
De hecho, una de las más conocidas comenzó tras la derrota frente a Arabia Saudita en aquel torneo. Desde entonces, Antonela dejó de utilizar la camiseta titular y adoptó la suplente como parte de un ritual que acompañó la consagración mundialista y también el título obtenido en la Copa América 2024.
En la previa del duelo ante Austria, la rosarina volvió a compartir una postal junto a sus hijos con la camiseta argentina número 10 en la espalda, una imagen que ya se transformó en una tradición cada vez que la Albiceleste sale a la cancha.
La ovación para Julián Álvarez
Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando la voz del estadio anunció el ingreso de Julián Álvarez a los 18 minutos del complemento en reemplazo de Lautaro Martínez. En ese instante, Antonela y sus hijos se pusieron de pie y aplaudieron la entrada del delantero cordobés, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas argentinos.
Mientras Messi buscaba liderar a la Selección hacia la clasificación a la próxima ronda, su familia volvió a ocupar un lugar especial en las tribunas y dejó algunas de las imágenes más comentadas de la jornada en Dallas.