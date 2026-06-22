La cábala de Antonela Rocuzzo y la curiosa reacción de Ciro mientras Messi hacía historia en Argentina-Austria

Mientras Messi se llevaba las miradas en la cancha, en uno de los palcos del estadio de Dallas también hubo escenas que captaron la atención de los hinchas.

Antonela y sus hijos volvieron a acompañar a Messi en el Mundial y dejaron imágenes que se hicieron virales durante Argentina-Austria.

La familia de Lionel Messi volvió a acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue protagonista de varios momentos durante el encuentro ante Austria. Desde uno de los palcos del estadio de Dallas, Antonela Roccuzzo siguió de cerca las acciones junto a Thiago, Mateo y Ciro, quienes una vez más dijeron presente para alentar al capitán.

Durante el entretiempo, las cámaras enfocaron a la familia del 10 y mostraron algunas escenas que rápidamente se viralizaron. Antonela se levantó de su asiento, saludó a los hinchas con una sonrisa y volvió a ubicarse en su lugar, mientras que Ciro, el menor de los hijos de Messi, dejó ver toda su ansiedad por el partido con gestos de nerviosismo y sin dejar de jugar con su gorra y su cabello.

La cábala que mantiene Antonela desde Qatar Antonella está presente en las gradas para apoyar a Messi. pic.twitter.com/WPchMDM3zm — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) June 22, 2026 Una vez iniciado el segundo tiempo, todos retomaron sus ubicaciones habituales en el palco, una costumbre que muchos relacionan con las cábalas que la familia mantiene desde el Mundial de Qatar 2022.

De hecho, una de las más conocidas comenzó tras la derrota frente a Arabia Saudita en aquel torneo. Desde entonces, Antonela dejó de utilizar la camiseta titular y adoptó la suplente como parte de un ritual que acompañó la consagración mundialista y también el título obtenido en la Copa América 2024.

En la previa del duelo ante Austria, la rosarina volvió a compartir una postal junto a sus hijos con la camiseta argentina número 10 en la espalda, una imagen que ya se transformó en una tradición cada vez que la Albiceleste sale a la cancha.