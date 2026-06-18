Ángel de Brito reveló el chat privado que mantuvo con Lionel Messi en donde saltó el nombre de Antonela Roccuzzo

El conductor sorprendió al aire al dar detalles de una conversación íntima con el capitán de la Selección que involucra directamente a Roccuzzo.

Ángel de Brito contó cómo fue la conversación que tuvo con Lionel Messi.

La actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. El futbolista se emocionó hasta las lágrimas al marcar el primero de los tres tantos que convirtió ante Argelia y, una vez terminado el encuentro, explicó que esa reacción estaba relacionada con una cuestión personal y no con el resultado deportivo, aunque evitó profundizar en los motivos.

Mientras la situación seguía generando repercusión, Ángel de Brito reveló en Ángel Responde que días atrás había mantenido una conversación privada con el astro argentino, en la que incluso surgió el nombre de Antonela Roccuzzo.

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en Ángel Responde sobre Lionel Messi Según contó el conductor, el contacto se produjo de manera inesperada a través de Instagram y fue el propio futbolista quien tomó la iniciativa para escribirle. "Lo amamos a Leo Messi, estuve hablando con él ahora que estuve en Miami, pero no lo quise ir a molestar. Algunos mensajitos, nada más. En realidad, no le escribí, me escribió él", reveló el periodista.

La revelación sorprendió a sus compañeras de programa. Al escuchar la anécdota, Mariana Brey reaccionó de inmediato y le dijo: "Sos el hombre envidia no de Argentina, del mundo".

El futbolista afirmó que su esposa no quiere dar entrevistas. Instagram Antonelaroccuzzo. "Hice un Ángel responde y alguien me pedía 'ya que estás ahí, andá a hacer una foto con Messi, hacele una nota con Antonela'. Y me escribió Leo y me dice: 'No, ella no quiere saber nada, la llaman de todos lados y no quiere hablar'", comentó Ángel de Brito.