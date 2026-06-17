"Vergonzoso triunfo": el furioso ataque de un periodista contra Lionel Messi tras su debut en el Mundial 2026

El debut de Argentina en el Mundial 2026 quedará marcado por una actuación inolvidable de Lionel Messi . El capitán fue la gran figura de la noche y convirtió los tres tantos con los que el equipo de Lionel Scaloni venció 3 a 0 a Argelia en su primer compromiso del certamen.

El rosarino encontró el camino al gol a los 16 minutos del primer tiempo y volvió a aparecer en la segunda mitad, cuando amplió la ventaja a los 60 y selló la goleada a los 76. Antes de eso, tanto Argentina como Argelia habían sufrido la anulación de un gol.

Además de la contundente victoria, el encuentro tuvo un valor especial para el Diez. Con su presencia en este Mundial, se transformó en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo.

Mientras la Albiceleste celebraba dentro del campo de juego, en las redes sociales se generaba otra discusión. Uno de los protagonistas fue Álvaro Morales , periodista deportivo nacido en Nicaragua y nacionalizado mexicano, reconocido por sus críticas a Messi.

Todo comenzó luego de que Argelia tuviera un tanto invalidado por fuera de juego. "Mmm… ¿ya empezaron?", escribió el comunicador en su cuenta de X. Más tarde, cuando llegó el primer gol argentino, volvió a apuntar contra Lionel Messi : "Autogol de Argelia. No debe contar para Messi".

Las críticas continuaron durante el desarrollo del partido. En una acción del primer tiempo, el periodista cuestionó una infracción de Messi sobre Aissa Mandi que el árbitro no sancionó. Junto a una imagen de la jugada, publicó: "Vaya, vaya...".

Álvaro Morales X2 Los comentarios del periodista causaron polémica. Captura de pantalla X @AlvaritoMorales.

Posteriormente también hizo referencia al juez del encuentro y lanzó comentarios vinculados con Kylian Mbappé. "Este es el mismo árbitro que la final. Hoy en la cancha también" y "que no se le escape a Mbappé..." escribió Morales.

Lejos de bajar el tono, Álvaro Morales cerró su serie de publicaciones con una frase contra el futbolista que volvió a generar repercusiones entre los usuarios de la red social: "Vergonzoso triunfo de Messi".

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