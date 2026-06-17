El mundo se rindió a los pies de Lionel Messi: así fue la reacción de la prensa tras el hat-trick ante Argelia

La actuación de Lionel Messi en el triunfo de la Selección argentina por 3 a 0 frente a Argelia no solo dejó una huella en el Mundial 2026, sino que también provocó una ola de elogios en los principales medios deportivos del planeta.

El capitán albiceleste marcó los tres goles del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City y alcanzó una marca histórica al llegar a los 16 tantos en Copas del Mundo , igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La repercusión fue inmediata. En Alemania, el diario Sport Bild abrió su cobertura con un contundente "¡Triplete! Show increíble de Messi", mientras que en Francia, L'Équipe fue aún más allá al definirlo como "el mejor goleador de la historia".

La prensa española también destacó la magnitud de la actuación. Marca eligió un enfático "¡Hat-trick de Messi!", mientras que Mundo Deportivo resaltó el carácter histórico de la noche y calificó al rosarino como "eterno". En la misma línea, el diario AS resumió el acontecimiento con una frase breve pero contundente: "¡Histórico Messi!".

Desde Italia, La Gazzetta dello Sport puso el foco tanto en la actuación del capitán argentino como en el clima que se vivió en las tribunas, al describir un "Messi eterno" y un estadio rendido ante su talento.

la gazzetta messi La Gazzetta

En América Latina, la admiración también se hizo sentir. El periódico mexicano Récord recurrió a una expresión popular entre las nuevas generaciones y definió al rosarino como "Messi en modo GOAT", una referencia al acrónimo inglés que identifica al mejor de todos los tiempos.

Por su parte, en Inglaterra, el Daily Mail destacó el "impresionante triplete" del argentino y la contundente victoria de los vigentes campeones del mundo en su estreno en la competencia.

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Además del récord goleador, Messi alcanzó otro hito de enorme relevancia. Con 27 partidos disputados en Copas del Mundo, se consolidó como el futbolista con más presencias en la historia del torneo, superando a leyendas como Lothar Matthäus, Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo y el propio Klose.

Los goles convertidos a los 17, 59 y 75 minutos sellaron una noche inolvidable para el capitán argentino, que a sus 39 años volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las máximas figuras del fútbol mundial. La prensa internacional no tardó en reflejarlo: para muchos, el debut de Argentina tuvo un único protagonista.