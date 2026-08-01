Tras el Mundial, Messi volvió a jugar unos minutos en Inter Miami, que empató 2-2 frente a Columbus Crew

Después de la final del Mundial y unos días de descanso, Messi fue suplente e ingresó a los 8' del complemento en Inter Miami. Rodrigo De Paul, en tanto, fue titular.

Lionel Messi volvió a jugar con Inter Miami después de la final del Mundial 2026 que la Selección argentina perdió ante España. El rosarino reapareció este sábado en el 2-2 frente a Columbus Crew por una nueva fecha de la Major League Soccer, en su primer partido desde la definición disputada en Nueva Jersey.

Tras la Copa del Mundo, Leo aprovechó unos días de descanso en Rosario junto a su familia. Sin embargo, sus vacaciones fueron más cortas de lo previsto. El martes por la noche emprendió el regreso a Estados Unidos y al día siguiente ya se entrenó bajo las órdenes de Guillermo Hoyos, compartiendo práctica con el brasileño Casemiro, una de las incorporaciones más importantes del club.

El momento del ingreso de Messi en Inter Miami tras romperla en el Mundial Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. pic.twitter.com/F91Bo3BC4v — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026 La vuelta del campeón del mundo generó una enorme expectativa en Estados Unidos. Durante los días previos, miles de hinchas siguieron de cerca cada movimiento del argentino, especialmente después de que regresara antes de lo previsto a los entrenamientos, renunciando a gran parte del período de descanso que le correspondía tras la Copa del Mundo.

Rodrigo De Paul es titular en Inter Miami El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Hoyos decidió llevarlo de manera progresiva. Por eso, Messi comenzó el partido como suplente y aguardó su oportunidad en el banco de relevos, mientras Rodrigo De Paul fue titular desde el arranque en uno de los encuentros más importantes de Inter Miami en la lucha por la cima de la Conferencia Este.