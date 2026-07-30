Casemiro reveló por qué eligió el Inter Miami y dejó una tremenda definición sobre Messi: "El Dios del fútbol"

Casemiro explicó los motivos por los que optó dejar el fútbol europeo y fichar por el Inter Miami, donde jugará con Messi.

Tras concluir sus vacaciones en Rosario post Mundial 2026, Lionel Messi regresó a Estados Unidos y se reincorporó a las prácticas del Inter Miami para encarar la segunda parte de la temporada. Al llegar a Florida, se encontró con un nuevo compañero, al que a lo largo de su carrera se acostumbró a tener siempre de rival: Casemiro.

El volante brasileño, que enfrentó a Leo en numerosas oportunidades con el Real Madrid y la Selección de Brasil, se sumó a las filas de las Garzas en junio tras cuatro años en el Manchester United. Ya tuvo su debut con la camiseta rosa el último sábado en el triunfo 1-0 ante Montreal, y esta semana tuvo su primer entrenamiento con el astro rosarino, con quien se deshizo en elogios.

El tremendo elogio de Casemiro a Lionel Messi ESPN "Todo el mundo sabe que he salido del Manchester United y tenía muchas opciones, de Italia y equipos de Europa. Estoy donde quiero estar. Quiero disfrutar de estar con Messi, que es el Dios del fútbol, y seguir ganando cosas juntos", confesó el mediocampista de 34 años este jueves en conferencia de prensa.

"Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos. Sin duda estoy viviendo un sueño al jugar con uno de los mejores. Quiero ayudarlo a seguir ganando, porque es un ganador. Si estoy aquí es por él", insistió al respecto.

ESPN Tras esto, recordó los dolores de cabeza que le generó cuando eran rivales: "Jugué varias veces contra él, sabía que es imposible pararlo, nunca lo he conseguido y siempre necesité ayuda de los demás. Y en los dos entrenamientos que he tenido con él, ya se transmite los imposible que es pararlo. Estoy muy feliz y para mí es un honor jugar a su lado".