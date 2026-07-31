El verdadero motivo del llanto de Alex Arce que preocupó a todo Independiente Rivadavia

Una vez finalizado el partido que Independiente Rivadavia le ganó a Huracán por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo Clausura , se vivió un momento de tensión dentro del campo de juego con el delantero Alex Arce , quien se retiró con el rostro tapado y visiblemente emocionado.

El atacante paraguayo marcó el primer tanto, y fue quien inició el segundo que marcó José Florentín , para que el equipo que dirige Alfredo Berti logre su primera victoria del actual certamen.

Sin embargo, cuando el futbolista se disponía a abandonar el campo de juego, se vivieron momentos de incertidumbre que dejaron a los hinchas con una preocupación mayúscula. Qué pasó.

Más allá de los rumores que indicaban que el atacante había recibido una mala noticia al finalizar el partido, y otros que marcaban que podría haber sido su último partido con la camiseta de la Lepra, se conoció qué fue lo ocurrió con Arce .

Durante el encuentro, el capitán sufrió un golpe en su cabeza, luego de un choque contra un rival, que derivó en una situación neurológica que provocó que el jugador olvidara algunos momentos del partido.

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Este panorama llevó a Arce a un momento de tensión y nerviosismo, por lo que se retiró con lágrimas, visiblemente consternado y en compañía de los médicos del club.

El parte médico del goleador

Tras el partido, MDZ pudo dialogar con Mariano González, médico de la institución, quien contó qué fue lo que pasó: “Arce tuvo un traumatismo en el segundo tiempo, en donde fue evaluado, estaba muy bien y siguió jugando, pero cuando se retiró nos refirió que no recordaba muchas cosas del partido, así que se asustó un poco”.

Tras los estudios correspondientes, Arce se retiró a su domicilio. Prensa CSIR

El profesional indicó que el futbolista presentó buenos síntomas neurológicos y que se le iba a practicar una tomografía para descartar cualquier patología.

Cerca de la medianoche, el club publicó una fotografía del atacante con la frase "a disfrutar del triunfo Leprosos, hay goleador para rato", que llevó más tranquilidad en el mundo Lepra.