Grandes goles de Alex Arce y Florentín para el triunfo de Independiente Rivadavia ante Huracán
Alex Arce abrió el marcador con una pirueta y José Florentín amplió con una gran definición, la Lepra logró su primer triunfo en el Clausura.
Independiente Rivadavia golpeó en los momentos justos y construyó una gran victoria ante Huracán con dos definiciones de gran categoría. El primer tanto llegó gracias a una brillante pirueta de Alex Arce, que resolvió dentro del área tras un preciso centro de Matías Fernández.
La Lepra volvió a lastimar con la misma fórmula. Otra asistencia perfecta de Matías Fernández encontró a José Florentín, quien definió con mucha calidad para sellar el segundo gol del equipo mendocino y desatar el festejo en el Bautista Gargantini.