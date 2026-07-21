¿Cuánto le pidió Independiente Rivadavia a Inter de Porto Alegre por el pase de Álex Arce?

Álex Arce volvió a despertar el interés de uno de los grandes del fútbol brasileño, pero en Independiente Rivadavia no tienen ninguna intención de regalar a su principal figura.

En las últimas horas, Inter de Porto Alegre avanzó con un primer ofrecimiento para intentar quedarse con el delantero paraguayo. Sin embargo, la respuesta que llegó desde Mendoza fue inmediata: la propuesta económica fue considerada insuficiente y la negociación, por ahora, no avanzó.

La postura de la dirigencia es sencilla. Si algún club pretende llevarse al goleador paraguayo deberá hacerlo con una oferta que realmente refleje su valor. En la Lepra entienden que Arce no solo aporta goles, sino también liderazgo y jerarquía dentro de un plantel que quiere seguir siendo protagonista.

Por eso, el primer intento del conjunto brasileño quedó rápidamente descartado. Nadie cerró la puerta a una futura negociació n, pero el mensaje fue claro: si Inter quiere contar con Álex Arce deberá mejorar considerablemente las condiciones económicas.

En la Lepra tienen claro cuál es el piso para sentarse a negociar. La dirigencia pretende 4 millones de dólares por el pase de Álex Arce, aunque no descarta cerrar la operación por 3 millones, siempre y cuando el pago sea al contado.

No es una postura caprichosa. El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y viene de consolidarse como uno de los atacantes más determinantes del fútbol argentino. Su presente como goleador de la Copa Libertadores y la presencia en el Mundial con la selección paraguaya, volvió a ponerlo en la vidriera internacional.

En el Parque saben que será difícil sostenerlo si aparece una oferta importante, pero también entienden que no es momento de desprenderse de un futbolista decisivo por una cifra que no esté a la altura.

Mientras tanto, Arce continúa entrenándose con normalidad y enfocado en el presente de Independiente Rivadavia. Del otro lado, en Porto Alegre, saben que el primer intento no alcanzó y que, si realmente quieren vestir de rojo al goleador paraguayo, deberán volver a Mendoza con una propuesta mucho más convincente.

En Ecuador también siguen de cerca la negociación

Alex Arce la rompe en Liga de Quito y podría ser traspasado al fútbol de Brasil. Foto: Instagram

La posible transferencia de Álex Arce no solo mantiene en vilo a Independiente Rivadavia. En Ecuador, y especialmente en Liga de Quito, también hacen fuerza para que la operación con Inter de Porto Alegre llegue a buen puerto.

El motivo es económico. Cuando el delantero paraguayo dejó el conjunto ecuatoriano para regresar al fútbol argentino, Liga se reservó el 20% de una futura venta. Eso significa que, si la negociación finalmente se concreta en una cifra cercana a los 3 millones de dólares, el club ecuatoriano también recibirá una importante suma de dinero.

Por ese motivo, los medios y los hinchas de Liga siguen de cerca cada avance de las conversaciones entre la Lepra y el conjunto brasileño, esperando que la transferencia termine concretándose.