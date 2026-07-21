Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen a los árbitros para el debut en el Clausura

La AFA confirmó los jueces para la primera fecha del campeonato. Independiente Rivadavia visitará a Atlético Tucumán y Gimnasia recibirá a Central Córdoba.

La cuenta regresiva terminó. A pocos días del regreso del fútbol argentino, la AFA confirmó las autoridades para la primera fecha del Torneo Clausura 2026, donde Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima buscarán comenzar el semestre con el pie derecho.

Los equipos mendocinos ya conocen sus jueces El primero en salir a la cancha será el Lobo mendocino, que el viernes 24 de julio, desde las 16.45, recibirá a Central Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie. Para ese encuentro fue designado Andrés Gariano como árbitro principal. El resto de los jueces:

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Joaquín Gil



Andrés Gariano dirigió la semifinal de Copa Argentina del año pasado en la Lepra y River. Está vez dirige al Lobo. Dos días más tarde llegará el turno de Independiente Rivadavia. La Lepra visitará a Atlético Tucumán el domingo 26 de julio a las 15, en un partido siempre exigente en el Jardín de la República. El encargado de impartir justicia será Álvaro Carranza uno de los jóvenes jueces dentro del fútbol argentino.





Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Julio Fernandez Las designaciones llegan en la antesala de un semestre cargado para los dos equipos mendocinos. Gimnasia intentará ser protagonista desde el arranque, mientras que Independiente Rivadavia buscará sostener el nivel mostrado durante el Apertura y enfocarse también en la futura definición de la Supercopa Argentina, la Libertadores y la Copa Argentina.