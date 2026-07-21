Por qué Independiente Rivadavia y Gimnasia comenzarán el Clausura sin refuerzos

Después de un extenso mercado de pases, que se abrió en junio y se extenderá hasta la semana que viene, los clubes mendocinos de la Liga Profesional de Fútbol no sumaron nuevos jugadores a sus planteles.

En el camino, las dos instituciones perdieron algunos futbolistas, como el caso de Sebastián Villa en el CSIR , pero lograron mantener la base que disputó un Apertura que dejó buenas conclusiones por el Parque .

Matías Fernández, de Independiente Rivadavia, y Franco Saavedra, de Gimnasia, dos que siguen en el Parque.

Tras la victoria ante Tigre por la Copa Argentina , en el debut en el semestre, el equipo que dirige Alfredo Berti ratificó su lugar en tres torneos diferentes, por lo que contar con un plantel amplio se volvió casi esencial.

Sin embargo, al menos hasta este martes, el Azul no se reforzó por un motivo justificado: su entrenador le expresó a la dirigencia que no necesita más jugadores y que puede arreglarse con los recursos que tiene.

En la Lepra intentarán reemplazar a Sebastián Villa con lo que hay en el plantel actual. Alf Ponce/MDZ

Y si bien el club continúa en la búsqueda de un lateral derecho, un mediocampista mixto y un delantero por afuera, la Lepra comenzará el Clausura sin caras nuevas.

Gimnasia, con la base del Apertura

Por el otro lado del Parque también hay figuritas repetidas. A pesar que el club perdió algunos jugadores en el mercado de pases, que no eran tenidos en cuenta, hasta este momento no logró incorporar.

En este caso, a diferencia de sus vecinos, la decisión está consensuada entre la dirigencia, el manager y el cuerpo técnico. 'Si no se va nadie más, no llega nadie’, fue una expresión repetida por Lencinas.

El Lobo de Franco logró mantener la base del Apertura, pero igualmente busca refuerzos. Alf Ponce Mercado / MDZ

Y más allá que el objetivo era mantener la base del equipo que jugó el Apertura, la institución Mensana continúa atrás de un marcador central, en lo posible zurdo, y de un mediocampista ofensivo.

Cuándo debutarán el Lobo y la Lepra

Los dos clubes mendocinos de la Liga Profesional verán acción este próximo fin de semana, cuando se ponga en marcha el torneo Clausura 2026.

El primero en salir a la cancha será el Blanquinegro, que debutará el viernes desde las 16.45 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie. Por su parte, el Azul recién lo hará el domingo, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 15 en el estadio Monumental José Fierro.