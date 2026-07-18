AFA suspendió toda la actividad por el regreso de la Selección tras el Mundial: la final que se posterga

AFA confirmó la suspensión de los encuentros previstos para el lunes y martes. La final de la Supercopa Argentina también deberá cambiar de fecha.

Tras esta decisión, ahora la AFA deberá reprogramar la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio debido al regreso de la Selección argentina tras su participación en el Mundial 2026. La Albiceleste disputará este domingo la final ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y volverá al país en las horas posteriores al encuentro.

A través de un comunicado oficial, la AFA informó que "se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio" como consecuencia del retorno del seleccionado nacional desde Estados Unidos.

La AFA reprogramará partidos por la vuelta de Argentina tras el Mundial 2026 La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026 La decisión afecta a varias competencias del fútbol argentino, aunque uno de los casos más importantes es el de la Supercopa Argentina. El partido entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, previsto para el martes a las 18 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, deberá ser reprogramado.

El Pincha había conseguido su lugar en la definición tras conquistar el Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra mendocina accedió por haber ganado la Copa Argentina. Incluso ambos clubes ya habían iniciado la venta de entradas para el encuentro, aunque por el momento no se informó una nueva fecha ni cómo continuará el expendio de localidades.