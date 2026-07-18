El Kun Agüero liquidó a Laporte tras una crítica a la Selección argentina antes de la final: "Arrugás"

Sergio Kun Agüero salió al cruce del defensor español luego de que cuestionara el juego de la Scaloneta en la previa de la final del Mundial.

Una declaración de Laporte encendió la previa del partido más esperado. Y la reacción llegó de inmediato, con una respuesta del Kun Agüero que no pasó desapercibida.

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Aymeric Laporte generó polémica al cuestionar el estilo de juego de la Selección argentina. El defensor sostuvo que el equipo de Lionel Scaloni "deja muchos recados" y pidió que los árbitros controlen ese tipo de situaciones para evitar que los partidos se desordenen.

Las declaraciones fueron publicadas por el diario español Marca y rápidamente tuvieron repercusión. Laporte aseguró que en algunos encuentros vio acciones que le resultaron llamativas y remarcó que ciertas conductas no deberían permitirse dentro de un partido de fútbol. Además, destacó que España se caracterizó durante el torneo por mantener un juego limpio.

La tapa de Marca de este sábado con la frase de Aymeric Laporte. Diario Marca La respuesta no tardó en llegar y tuvo como protagonista a Sergio Agüero. El exdelantero, que compartió plantel con Laporte en Manchester City, utilizó su ciclo de streaming para contestarle sin vueltas. "Aymeric... Jugamos juntos en Manchester City. Acabás de decir que viste cosas que te extrañaron. ¿Qué es lo que te extraña? No te hagas el picante porque cuando nos vemos, arrugás", disparó.

Kun Agüero cruzó sin filtro a Laporte, su excompañero en el Manchester City Kun Agüero cruzó a Laporte Más allá de sus cuestionamientos a la Albiceleste, Laporte también tuvo palabras de admiración para Lionel Messi. El defensor español lo definió como "una leyenda de toda la vida" y reconoció que siempre aparece en los momentos importantes. Sin embargo, dejó en claro cuál es su deseo para la definición del torneo: que el título quede en manos de España.