La mala noticia en España a 24 horas de la final y por qué es una "ventaja" para Argentina
La selección de Luis de la Fuente se vio afectada por un inesperado contratiempo previo a la definición del Mundial 2026. Los detalles.
La previa de la final trajo complicaciones para los dos grandes protagonistas del Mundial 2026. Tanto la Selección argentina como España sufrieron las tormentas eléctricas que azotaron este sábado a la ciudad de Nueva Jersey, el escenario de la gran definición del torneo que tendrá lugar en el MetLife Stadium.
España canceló su último entrenamiento previo a la final del Mundial
Sin embargo, hubo un detalle importante que diferenció a los seleccionados: el único que no pudo entrenarse con normalidad fue el equipo de Luis de la Fuente. Luego de una espera de 30 minutos, y al ver que la alerta meteorológica no cesaba, la Furia Roja decidió dar por cancelada la práctica sobre el verde césped.
"El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores", explicó el comunicado oficial de la RFEF.
Qué pasó con la práctica de la Selección argentina
En contraparte, los dirigidos por Lionel Scaloni también debieron amoldarse a los tiempos de espera. En primera instancia, el plantel albiceleste realizó algunas tareas de gimnasio, pero corrió con mejor suerte que España: minutos más tarde pudo saltar al campo de juego y se entrenó con total normalidad, con el pulgar arriba de las autoridades.
Pero los europeos también tienen una carta a su favor: llegan con un día más de descanso respecto a la semifinal (jugaron el martes y Argentina el miércoles), y eso no es un tema menor teniendo en cuenta que, a esta altura de la competencia, la fatiga y el cansancio empieza a notarse más que nunca. Habrá que ver quién de los dos sabe exprimir mejor esa especie de ventaja.