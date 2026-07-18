La mala noticia en España a 24 horas de la final y por qué es una "ventaja" para Argentina

La selección de Luis de la Fuente se vio afectada por un inesperado contratiempo previo a la definición del Mundial 2026. Los detalles.

La previa de la final trajo complicaciones para los dos grandes protagonistas del Mundial 2026. Tanto la Selección argentina como España sufrieron las tormentas eléctricas que azotaron este sábado a la ciudad de Nueva Jersey, el escenario de la gran definición del torneo que tendrá lugar en el MetLife Stadium.

España canceló su último entrenamiento previo a la final del Mundial Sin embargo, hubo un detalle importante que diferenció a los seleccionados: el único que no pudo entrenarse con normalidad fue el equipo de Luis de la Fuente. Luego de una espera de 30 minutos, y al ver que la alerta meteorológica no cesaba, la Furia Roja decidió dar por cancelada la práctica sobre el verde césped.

"El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores", explicó el comunicado oficial de la RFEF.