¿Indicios o pistas falsas para España? Las piezas que movió Scaloni en la última práctica antes de la final

El entrenador repartió 13 pecheras durante los minutos abiertos a la prensa y alimentó las especulaciones sobre posibles cambios para la final ante España.

Lionel Scaloni comandó el bloque táctico de la Selección argentina durante 25 minutos. ¿Habrá sorpresa en el equipo para la final?

La Selección argentina completó este sábado su última práctica antes de la final del Mundial 2026 frente a España y Lionel Scaloni dejó una imagen que rápidamente generó debate. Durante los 15 minutos abiertos a la prensa en el Red Bulls Performance Center, el entrenador repartió personalmente 13 pecheras entre los futbolistas de campo, un movimiento que sembró dudas sobre la formación titular.

Mientras los jugadores realizaban ejercicios recreativos y el tradicional "loco", Scaloni comenzó a entregar pecheras naranjas a distintos integrantes del plantel. Entre los primeros elegidos estuvieron Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lionel Messi y Nicolás Tagliafico. Más tarde también recibieron una Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone.

Scaloni movió las piezas y dejó más preguntas que respuestas Uno de los grandes interrogantes pasa por la inclusión de Rodrigo De Paul en la formación titular para la final contra España. Prensa AFA La escena llamó la atención porque algunos habituales titulares quedaron inicialmente al margen, mientras que futbolistas con menos participación durante el torneo aparecieron entre los elegidos. La presencia de Montiel, Lo Celso o Giuliano Simeone entre quienes recibieron pechera abrió interrogantes sobre posibles variantes para enfrentar a España.

Sin embargo, también existe otra lectura. Scaloni ya había manifestado en conferencia de prensa su molestia por los horarios impuestos para los entrenamientos y por la dificultad para trabajar con normalidad antes de la final. Por eso, no se descarta que el reparto haya sido simplemente una maniobra para evitar ofrecer pistas concretas al cuerpo técnico español.