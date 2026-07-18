Final del Mundial 2026: cómo serán los operativos de seguridad en todo el país

Las provincias y los municipios terminaron de definir los operativos de seguridad para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , que se disputará este domingo.

El objetivo será prevenir incidentes durante el encuentro y ante una eventual celebración, mediante un despliegue de miles de efectivos policiales, controles preventivos, cortes de tránsito y refuerzo de los servicios de emergencia.

El Gobierno porteño concentrará el operativo en el Obelisco y sus alrededores, donde se espera la mayor convocatoria de hinchas en caso de un triunfo de la Selección. El dispositivo contará con más de mil policías, agentes de tránsito, personal de emergencias, cámaras de monitoreo y cortes de calles para ordenar la circulación.

En Chaco, la Policía confirmó que más de 500 efectivos trabajarán en Resistencia y otras localidades. El operativo contará con grupos especiales, controles vehiculares y monitoreo permanente. Además, las autoridades pidieron que los festejos se desarrollen con responsabilidad para evitar daños y preservar los espacios públicos.

Córdoba también implementará un importante esquema de seguridad. En la capital actuarán cerca de 1.000 efectivos de fuerzas provinciales, nacionales y municipales, mientras que las Unidades Regionales Departamentales replicarán dispositivos similares en distintas ciudades del interior.

El operativo cordobés incluirá un camión hidrante, cinco drones para vigilancia aérea, cámaras de videovigilancia, ambulancias, un camión sanitario y dos centros de comando operativo. También se instalarán anillos de seguridad alrededor del Patio Olmos para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y otros elementos considerados peligrosos. A esto se suma la prohibición de vender alcohol en esa zona entre las 14 y las 24 del domingo.

Santa Fe

En Santa Fe, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario coordinaron un operativo que abarcará el Monumento a la Bandera y otros sectores de alta concurrencia, como avenida Pellegrini, Pichincha y distintos corredores gastronómicos y recreativos. Las autoridades esperan una gran convocatoria por la coincidencia del partido con el cierre de las vacaciones de invierno y la víspera del Día del Amigo.

Bariloche, Río Negro

Bariloche concentrará su operativo en el Centro Cívico, donde el municipio instalará una pantalla gigante para seguir la final. La actividad comenzará a las 14 y el partido se disputará desde las 16. Durante toda la jornada estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en ese sector.

Del dispositivo participarán la Policía de Río Negro, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Tránsito, el SIARME y el Hospital Zonal, que coordinaron un plan para garantizar la atención sanitaria, el orden público y una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Tucumán

En Tucumán habrá controles preventivos y operativos viales en distintos puntos de la provincia. También se delimitarán espacios específicos para los festejos, donde no estará permitido ingresar con bebidas alcohólicas, vehículos ni elementos cortantes.

Si Argentina consigue el triunfo, Plaza Independencia será peatonal y se implementarán cortes de tránsito en los principales accesos al microcentro. Además, se reforzarán los controles en el Monumento al Bicentenario, la rotonda de Yerba Buena, el Parque 9 de Julio y diferentes plazas del interior tucumano.