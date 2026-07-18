El tremendo tatuaje de Morena Rial que se hizo un hincha argentino tras la agónica remontada en el Mundial

Con una imagen que ya superó el millón de reproducciones, el bizarro homenaje a la mediática revolucionó por completo las plataformas digitales.

Guido Focaccia cumplió con su palabra tras la clasificación de la Selección Argentina a la gran final. / Captura tiktok

Las cábalas y promesas de los hinchas argentinos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 superan cualquier límite de la imaginación. El creador de contenido Guido Focaccia se convirtió en el protagonista absoluto de las redes sociales tras cumplir un llamativo compromiso asumido en medio del partido frente a Inglaterra.

Prometió y cumplió con el tatuaje de Morena Rial Cuando el marcador favorecía al conjunto británico por 1 a 0, el joven lanzó un osado vaticinio. Prometió que, si el equipo de Lionel Messi lograba revertir el resultado y clasificar a la final, se tatuaría la cara de Morena Rial acompañada por su célebre frase "Que lo demuestre".

Tras concretarse la victoria nacional, Focaccia decidió no dar marcha atrás. "Ayer entre estupefacientes y cantidades ilimitadas de cervezas, y mi cerebro dominado por las Umpalumpas, prometí totalmente alocado que me iba a tatuar a More Rial", explicó con mucho humor a sus seguidores.

El diseño elegido incluye el rostro de Morena Rial junto a su declaración televisiva más recordada por el público. Captura Tiktok El influencer se grabó en el estudio de tatuajes mostrando todo el proceso y la divertida reacción del profesional a cargo del diseño. "¿Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial?", le consultó entre risas. Ante la sorpresa del tatuador, el joven simplemente argumentó con orgullo: "Por la Selección".