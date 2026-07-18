"No puedo decir mucho": Soledad Pastorutti habló sobre la posibilidad de cantar el himno en la final de Argentina contra España

La palabra de una de las máximas referentes de nuestra música popular en medio del hermetismo y la ansiedad de todos los hinchas.

La palabra de la referente musical ante la duda de la final del Mundial 2026. / Archivo MDZ

La expectativa por la gran definición del Mundial 2026 entre Argentina y España alcanzó su punto máximo. Sin embargo, más allá de la estrategia futbolística, una inesperada controversia se instaló en las últimas horas respecto a quién será la artista encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en la previa del partido.

Una de las principales candidatas es Soledad Pastorutti, quien se refirió a esta posibilidad con mucha cautela. “Para mí sería un honor. Por el momento no se sabe demasiado… en realidad no puedo decir mucho”, expresó la cantante. Incluso, trascendió que analiza postergar un concierto en Catamarca si se confirma su presencia en el estadio.

El seleccionado nacional definirá el título mundial este domingo en medio de una enorme expectativa popular. Captura TV “Siempre estoy dentro de los nombres, y le he cantado muchas veces a la Selección. Es un honor para un artista popular cantar el himno que amo, es una gran responsabilidad”, manifestó la santafesina, postulando también a colegas como María Becerra o Tini Stoessel. Sin embargo, aclaró que la prioridad absoluta es una sola: “¿Igual lo importante sabés que es, no? Que ganemos el domingo. El resto, segundo plano total”.

Soledad Pastorutti se mostró orgullosa ante la sola posibilidad de representar al país en el partido decisivo. Captura TV El pedido especial de la Selección Argentina para este momento especial Por otro lado, la polémica se encendió debido a los estrictos rituales del plantel argentino. Según trascendió en los medios, los futbolistas habrían solicitado repetir la fórmula de Qatar 2022 y convocar a Lali Espósito para mantener viva la cábala del campeonato anterior.