"No puedo decir mucho": Soledad Pastorutti habló sobre la posibilidad de cantar el himno en la final de Argentina contra España
La palabra de una de las máximas referentes de nuestra música popular en medio del hermetismo y la ansiedad de todos los hinchas.
La expectativa por la gran definición del Mundial 2026 entre Argentina y España alcanzó su punto máximo. Sin embargo, más allá de la estrategia futbolística, una inesperada controversia se instaló en las últimas horas respecto a quién será la artista encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en la previa del partido.
Una de las principales candidatas es Soledad Pastorutti, quien se refirió a esta posibilidad con mucha cautela. “Para mí sería un honor. Por el momento no se sabe demasiado… en realidad no puedo decir mucho”, expresó la cantante. Incluso, trascendió que analiza postergar un concierto en Catamarca si se confirma su presencia en el estadio.
“Siempre estoy dentro de los nombres, y le he cantado muchas veces a la Selección. Es un honor para un artista popular cantar el himno que amo, es una gran responsabilidad”, manifestó la santafesina, postulando también a colegas como María Becerra o Tini Stoessel. Sin embargo, aclaró que la prioridad absoluta es una sola: “¿Igual lo importante sabés que es, no? Que ganemos el domingo. El resto, segundo plano total”.
El pedido especial de la Selección Argentina para este momento especial
Por otro lado, la polémica se encendió debido a los estrictos rituales del plantel argentino. Según trascendió en los medios, los futbolistas habrían solicitado repetir la fórmula de Qatar 2022 y convocar a Lali Espósito para mantener viva la cábala del campeonato anterior.
Esta solicitud de los jugadores generó complicaciones directas, ya que la alternativa choca de frente con la postura del Presidente de la Nación. Con el tiempo en contra, las negociaciones continúan bajo un absoluto hermetismo para resolver un dilema que mezcla el folclore del fútbol y la política actual.