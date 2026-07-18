Rafa Nadal sorprendió con su pronóstico para la final del Mundial entre Argentina y España: "Que sea con ellos"

A horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Rafael Nadal se metió de lleno en el debate. El máximo ganador de Roland Garros volvió a demostrar su pasión por el fútbol con un pronóstico muy preciso y detallado sobre lo que puede llegar a suceder este domingo a las 16 en el MetLife Stadium.

Rafa Nadal palpitó la final del Mundial 2026: ¿Argentina o España? En diálogo con El Partidazo de COPE, el español explicó que espera un partido muy cerrado y remarcó que la Albiceleste sabe más que nadie cómo afrontar estos contextos. "Argentina va a jugar con sus armas como ya lo vimos por ejemplo en semifinales, que la primera parte fue un partido no vistoso contra Inglaterra y hasta que Inglaterra se adelantó no empezaron a jugar realmente un fútbol que fue brillante en toda la segunda parte".

Eso sí, para Nadal la clave estará en que España no se desvíe de su libreto. Convencido del presente del equipo de Luis de la Fuente, aseguró: "Yo creo que es un partido donde cada uno utilizará sus armas, nosotros jugaremos con las nuestras que no son pocas y nos tenemos que olvidar de lo que hagan los otros. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es jugar al nivel que estamos jugando y yo creo que si conseguimos seguir jugando al nivel que lo hacemos para ellos va a ser muy difícil".

El exnúmero uno del mundo también destacó el crecimiento que mostró la Roja desde el inicio de la Copa del Mundo y entiende que llega en el momento justo. "La evolución de la selección desde el primer día hasta hoy ha sido un no parar de crecer, entonces yo creo que se llega en el mejor momento, contra una selección que viene de ser campeona del mundo con lo que ello conlleva, con una afición que tienen ellos increíble, pero la nuestra no se queda atrás", resaltó.

Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial. Instagram @rafaelnadal Cuando le pidieron un pronóstico, Nadal no esquivó la respuesta. Reconoció el peso del campeón del mundo y la experiencia de los jugadores argentinos, pero dio como favorita a su selección. "Ellos ya tienen la experiencia de haber vivido una final, pero nosotros también venimos de ser campeones de Europa, de tener un grupo muy consolidado. Yo creo que a nivel de equipo hemos jugado un poco por encima de lo que ha jugado Argentina hasta este momento. Ahora bien, es un partido dificilísimo sin duda, ellos tienen jugadores que te pueden desestabilizar, que saben jugar estos partidos, pero yo tengo la confianza de que vamos a ganar. Es una final y los pequeños detalles marcan".