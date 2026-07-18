Los despiadados memes del tremendo 6-4 de Inglaterra a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026
En un partido tan extraño como brillante, Inglaterra se quedó con el podio mundialista al vencer a Francia en Miami. Y claro, las redes estallaron.
El partido por el tercer puesto del Mundial 2026, ese que ningún seleccionado quiere jugar, terminó siendo un verdadero partidazo. Inglaterra le ganó a Francia y se aseguró un lugar un lugar en el podio, pero el foco estuvo lejos de ser el resultado.
En apenas 45 minutos, los británicos, que pusieron en cancha una formación alternativa, arrasaron y le propinaron 4 goles a un irreconocible equipo de Didier Deschamps (dirigió su último partido). Ya en el complemento, Francia se despertó de la mano de Kylian Mbappé -superó a Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 tantos- y estuvo al borde de llegar al empate, pero Inglaterra lo terminó ganando por 6-4 para cerrar uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo.