Los despiadados memes del tremendo 6-4 de Inglaterra a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 , ese que ningún seleccionado quiere jugar, terminó siendo un verdadero partidazo. Inglaterra le ganó a Francia y se aseguró un lugar un lugar en el podio , pero el foco estuvo lejos de ser el resultado.

En apenas 45 minutos, los británicos, que pusieron en cancha una formación alternativa, arrasaron y le propinaron 4 goles a un irreconocible equipo de Didier Deschamps (dirigió su último partido). Ya en el complemento, Francia se despertó de la mano de Kylian Mbappé -superó a Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 tantos- y estuvo al borde de llegar al empate, pero Inglaterra lo terminó ganando por 6-4 para cerrar uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo.