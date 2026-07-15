Los mejores memes de la remontada de Argentina ante Inglaterra que explotaron en las redes

La clasificación de Argentina a una nueva final del mundo tuvo todos los condimentos posibles. El equipo de Lionel Scaloni arrancó en desventaja, sufrió durante gran parte del encuentro ante Inglaterra y terminó protagonizando una remontada épica gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Como era de esperar, las redes sociales acompañaron cada momento del partido con una lluvia de memes que reflejaron el nerviosismo, la ilusión y la felicidad de millones de hinchas.