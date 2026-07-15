Los mejores memes de la remontada de Argentina ante Inglaterra que explotaron en las redes
La Selección argentina dio vuelta un partido inolvidable, se metió en la final del Mundial 2026 y las redes sociales reaccionaron con una catarata de memes.
La clasificación de Argentina a una nueva final del mundo tuvo todos los condimentos posibles. El equipo de Lionel Scaloni arrancó en desventaja, sufrió durante gran parte del encuentro ante Inglaterra y terminó protagonizando una remontada épica gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Como era de esperar, las redes sociales acompañaron cada momento del partido con una lluvia de memes que reflejaron el nerviosismo, la ilusión y la felicidad de millones de hinchas.
Desde las cargadas por el gol inglés y los cuestionamientos durante el desarrollo del partido hasta la explosión de alegría por el empate de Enzo y el tanto agónico de Lautaro, X, Instagram y Facebook se llenaron de imágenes virales. Tampoco faltaron las referencias a Lionel Messi, Lionel Scaloni, la histórica rivalidad con Inglaterra y la ilusión que ahora genera la final del próximo domingo ante España en Nueva Jersey.