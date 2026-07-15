Video y repudio: Bellingham le pegó al Colo Barco en medio de los festejos de Argentina
Tras el épico triunfo de la Selección, la figura de Inglaterra se descontroló y golpeó en la cabeza a Valentín Barco. La secuencia completa.
Por segunda edición consecutiva, la Selección argentina se metió en la final del Mundial. La Albiceleste venció de manera agónica por 2-1 a Inglaterra en una semifinal que quedará para los libros de historia, pero al momento de los festejos la tensión escaló al máximo.
El protagonista fue Jude Bellingham. Mientras los jugadores argentinos celebraban la histórica clasificación, el volante del Real Madrid y compañero de Franco Mastantuono pasó cerca de Valentín Barco y le dio un golpe en la cabeza con la palma de la mano, un gesto totalmente innecesario y fuera de lugar.
El ex Boca, que no sumó minutos, se dio vuelta de inmediato y empujó al inglés, que seguía visiblemente caliente por la eliminación. Por suerte, Barco no prendió al juego y el episodio no pasó a mayores.
Video: Bellingham le metió un cachetazo al Colo Barco al final de Argentina-Inglaterra
Rápidamente intervinieron varios jugadores de la Scaloneta (entre ellos, Nico Paz), quienes alejaron a Bellingham en el intento por separar. El video, claro, no tardó en viralizarse. En fin, la bronca inglesa contrastó con la euforia albiceleste.