Atento, Scaloni: la noticia que preocupa a Inglaterra a horas de la semifinal ante la Selección argentina

Inglaterra consiguió el pase a las semifinales del Mundial 2026 gracias a una remontada frente a Noruega, pero no todas fueron buenas noticias para el conjunto de Thomas Tuchel. A pocas horas del esperado cruce con la Selección argentina , una de sus principales figuras terminó el encuentro con evidentes molestias físicas y encendió las alarmas.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora argentina) en Atlanta, en busca de un lugar en la final de la Copa del Mundo. Mientras el combinado dirigido por Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza, el conjunto inglés hizo lo propio frente a Noruega con una sobresaliente actuación de Jude Bellingham (autor de un doblete).

Sin embargo, la brillante tarde del mediocampista del Real Madrid quedó opacada por un problema en el hombro izquierdo, una zona que arrastra complicaciones desde hace varios años y por la que incluso debió ser operado recientemente.

El primer indicio apareció durante una acción de juego, cuando Jude Bellingham sufrió un golpe y rápidamente comenzó a tomarse el hombro izquierdo, un gesto que repitió durante varios pasajes del encuentro.

Durante la pausa de hidratación, las cámaras también lo mostraron conversando con el fisioterapeuta de Inglaterra mientras Thomas Tuchel le daba indicaciones desde el banco. En ese momento, el volante continuó llevándose la mano a la articulación, una imagen que no pasó inadvertida.

Las dudas crecieron una vez finalizado el partido. Tras ser elegido como el mejor jugador del encuentro gracias a su doblete, Bellingham brindó la entrevista de rigor mientras elongaba el hombro y seguía tocándose la zona afectada. Horas más tarde, el diario español Sport, que sigue la actualidad del Real Madrid, informó que el futbolista continuó con molestias tras el compromiso.

Una lesión que lo acompaña desde hace casi tres años

El inconveniente físico no es nuevo para Bellingham. La lesión se originó el 5 de noviembre de 2023, durante un partido del Real Madrid frente al Rayo Vallecano, cuando intentó controlar una pelota con el pecho, cayó de mala manera y sufrió una luxación en el hombro izquierdo.

En aquel momento estuvo dos semanas sin jugar y luego decidió continuar compitiendo pese al dolor. El propio futbolista llegó a describir ese episodio como "el dolor más intenso que había sentido hasta el momento".

La exigencia del calendario y la importancia de los compromisos deportivos hicieron que postergara la operación durante varios meses. Finalmente, una vez finalizado el Mundial de Clubes 2025, se sometió a una cirugía para evitar nuevas luxaciones, intervención que lo dejó fuera de las canchas durante aproximadamente dos meses y medio.

Las imágenes que alimentaron la preocupación

Después de la clasificación a las semifinales, Bellingham compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram. Dos de ellas llamaron especialmente la atención. Una fue una selfie en pleno proceso de recuperación, utilizando una máscara de oxígeno, imagen que publicó en blanco y negro pocas horas después del exigente encuentro frente a Noruega.

Bellingham compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram antes del partido contra Argentina. Instagram @judebellingham

Aunque por el momento no existe un parte médico oficial que ponga en duda su presencia frente a la Selección argentina, las molestias reavivaron la preocupación en Inglaterra. A menos de dos días del duelo ante el equipo de Lionel Scaloni, la evolución física de una de sus principales figuras será uno de los temas que seguirá de cerca todo el cuerpo técnico inglés.