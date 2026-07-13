Los hinchas del Tomba se acordaron de Inglaterra de una forma muy particular

En las tribunas del Gambarte se empezó a palpitar el partido entre la Selección argentina e Inglaterra.

Godoy Cruz volvió a ganar después de 3 derrotas de forma consecutiva. Si bien esto le da respiro al Tomba que sumó refuerzos y fueron claves frente a Defensores de Belgrano, hay un suceso particular que está dando vueltas en todo el mundo. Cuando los hinchas del Expreso ya festejaban el triunfo sobre el final, unas banderas de Inglaterra aparecieron en la tribuna. Si, todos estamos pensando en la semifinal del Mundial del miércoles entre la Selección argentina e Inglaterra.

Las banderas tenían la cruz de San Jorge, símbolo característico de Inglaterra y una de ellas tenía la inscripción “BOYS & GIRLS FROM OAKWELL / BARNSLEY”, en referencia a hinchas vinculados a la ciudad y al club Barnsley.

La otra bandera muestra los textos “BIG AL”, “Y-BIRD”, “SOUTH CROYDON” y “CPFC”, siglas asociadas a Crystal Palace Football Club, equipo londinense del sur de la capital inglesa.

@SifonazoStream Por fin levantó El Tomba volvió a sumar de a 3 puntos para no perderle pisada a los equipos que se encuentran en puestos de reducido. Ayer los refuerzos estuvieron en cancha y si bien al equipo no le sobró nada, pudo ganar y mantener el arco en cero. Diego Viera volvió y dio solidez, Benjamin Schamine marcó un golazo y Valentín Burgoa le dio movilidad al ataque.