Mendoza tiene a dos de las diez "mejores" ciudades para el desarrollo infantil: cuáles son

Un informe determinó que dos ciudades de Mendoza están entre las diez mejores del país para el desarrollo de niños de hasta cinco años , es decir, durante su primera infancia . De acuerdo con el Índice NIDO , elaborado por la Fundación Bunge y Born, la Ciudad de Mendoza se ubicó en el quinto puesto del ranking nacional, mientras que Godoy Cruz ocupó el octavo lugar.

En ese sentido, cabe resaltar que el informe toma como muestra las principales ciudades del país (con más de 100.000 habitantes) y busca identificar cuáles ofrecen mejores oportunidades para niños y niñas de hasta cinco años, una etapa considerada determinante para el desarrollo cognitivo, físico y social.

En ese marco, la Ciudad de Mendoza obtuvo un puntaje de 54,77, mientras que Godoy Cruz alcanzó 51,94, ubicándose entre las diez jurisdicciones mejor posicionadas del país.

El Índice NIDO es una herramienta desarrollada por la Fundación Bunge y Born que mide las oportunidades de desarrollo durante la primera infancia a partir de información pública y con una mirada multidimensional.

A diferencia de otros indicadores que se concentran únicamente en el nivel de ingresos, el índice incorpora distintas variables para evaluar el entorno en el que crecen los niños y niñas.

Para ello considera cuatro dimensiones principales, cada una de ellas con distinto peso dentro del índice:

Contexto socioeconómico (35%) , que contempla el clima educativo del hogar, la privación material y el acceso a servicios esenciales.

, que contempla el clima educativo del hogar, la privación material y el acceso a servicios esenciales. Salud (33%) , a partir de la cercanía a efectores públicos y la cobertura sanitaria.

, a partir de la cercanía a efectores públicos y la cobertura sanitaria. Educación (27%), mediante el acceso a establecimientos educativos estatales y las tasas de asistencia.

mediante el acceso a establecimientos educativos estatales y las tasas de asistencia. Espacios verdes (15%), evaluando la disponibilidad de lugares destinados al juego, la recreación y el contacto con el ambiente.

El objetivo de la herramienta es identificar desigualdades entre territorios y generar información que sirva de apoyo para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo infantil.

El ranking de las diez ciudades mejor ubicadas

Según el Índice NIDO, las diez ciudades con mejores condiciones promedio para el desarrollo de la primera infancia son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (59,33)

Vicente López (58,91)

Rafaela (55,09)

Olavarría (54,98)

Ciudad de Mendoza (54,77)

Junín (Buenos Aires) (54,05)

Paraná (51,97)

Godoy Cruz (51,94)

Rosario (51,33)

Río Cuarto (50,77)

Cabe resaltar que el relevamiento también incluyó a otras ciudades del país, como Córdoba, Santa Fe, Puerto Madryn, Neuquén, Resistencia, Bariloche y San Salvador de Jujuy, entre otras.