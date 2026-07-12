Con Zonda en precordillera y aumento de temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este lunes
El pronóstico del tiempo anticipa que la temperatura máxima alcanzará los 17°C. Además, se espera viento Zonda en la zona sur de la precordillera y en Malargüe.
El pronóstico para este lunes 13 de julio comenzará con una Mendoza con nubosidad variable y leve ascenso de temperatura. Además, se prevé presencia de viento Zonda en la zona sur de la precordillera, como así también en el departamento de Malargüe. En alta montaña las condiciones serán estables.
En ese marco, se espera una temperatura mínima de entre 0°C y - 1 ºC en la zona sur y el Valle de Uco, y de entr 2°C y 3°C en el resto del territorio provincial. La máxima esperada oscilará entre los 16ºC y 17°C.
Así estará el tiempo este lunes en Mendoza
- Viento: se espera leve circulación de viento Norte desde las 5 hasta las 22, fenómeno que tendrá mayor incidencia en el Este provincial, con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Cabe aclarar que esto podría extenderse hacia el norte y, en horas de la tarde, hacia el sur. En paralelo, entre las 12 y las 19 se espera viento Zonda leve en la precordillera Sur y Malargüe.
- Nubosidad: cielo seminublado a nublado en las zonas Centro, Norte y Este. Durante la tarde, la nubosidad alcanzaría también la zona Sur.
- Alta Montaña: cielo seminublado, inicialmente en el sector Sur y luego en toda la alta montaña. No se observan precipitaciones.