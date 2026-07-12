Furor en Rosario por la Selección: un helicóptero con la camiseta de Messi paralizó la ciudad tras el pase a semis

El Monumento a la Bandera se vistió de celeste y blanco tras el agónico pase a semifinales y la locura no para: un helicóptero sobrevoló la costanera rosarina con una gigantografía de la camiseta de Lionel Messi.

La fiebre mundialista alcanzó niveles inéditos en la provincia de Santa Fe. Tras la agónica clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 superando a Suiza, la ciudad natal del capitán se convirtió en el epicentro de la pasión. Este domingo por la tarde, los rosarinos se vieron sorprendidos cuando un helicóptero sobrevoló el cielo de la ciudad llevando colgada una camiseta gigante de Lionel Messi, desatando una verdadera revolución en las redes sociales y las calles.

El asombroso despliegue aéreo coronó un fin de semana a puro festejo en la "Cuna de la Bandera", donde los hinchas celebraron hasta altas horas de la madrugada el éxito del equipo conducido por Lionel Scaloni.

Mirá lo que pasó en Rosario MDZ El Monumento a la Bandera, el epicentro del desahogo albiceleste La fiesta en la ciudad había comenzado la misma noche del sábado, inmediatamente después del pitazo final en Kansas City. Miles de hinchas se agolparon en el clásico punto de encuentro local para festejar el 3 a 1 obtenido en el tiempo complementario, logrando que el Monumento Nacional a la Bandera se iluminara por completo con los colores celeste y blanco. Este festejo masivo sumó a familias enteras, caravanas de autos y cánticos que tiñeron la costanera en una muestra de apoyo total de cara a lo que viene. En la tierra que vio nacer a Lionel Messi y Ángel Di María, la cuna de los ídolos, la ilusión por alcanzar una nueva final mundialista se vive con una sensibilidad única.

La cuenta regresiva para el clásico histórico contra Inglaterra La impactante imagen de la camiseta de Messi flameando por los aires rosarinos sirve como antesala para el partido más esperado de los últimos años. Ahora, la expectativa se traslada al próximo miércoles a las 16:00 (hora argentina), cuando la Albiceleste enfrente a Inglaterra en Atlanta por las semifinales.