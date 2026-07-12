Celular con límites en la infancia: las madres que contagian a los colegios de Mendoza

Un grupo de madres empezó a plantearse desde hace dos años el deseo de retrasar lo que más posible el uso del celular en sus hijos . Se juntaron, empezaron a hablar en la escuela de los niños -quienes ahora van a primer grado del colegio Carmen Vera Arena, el cual depende de la Universidad Nacional de Cuyo- y a crear consensos.

Ya son Infancia Activa, tecnología con límites, un espacio de reflexión y capacitación que genera tendencia y contagia a muchos colegios de Mendoza.

"No estamos en contra de la tecnología, sino del uso sin límites" . Esa es la premisa el colectivo de madres mendocinas que comenzó como una preocupación compartida por la crianza de sus hijos y hoy se convirtió en un proyecto que busca abrir el debate sobre el impacto de las pantallas en la infancia.

Laura Piastrellini, magíster en Comunicación Digital Interactiva; Celeste Daher, doctora en Psicología; y Vanessa Araya, tesista en Trabajo Social, explicaron en diálogo con el programa After Office de MDZ Radio que la iniciativa surgió cuando sus hijos transitaban el nivel inicial y comenzaron a preguntarse cómo querían que fuera la relación de los niños con la tecnología.

"La preocupación empezó siendo algo muy personal, de cada una con sus hijos, y terminó transformándose en un proyecto que hoy incluye capacitaciones docentes, un documental, actividades de extensión universitaria y trabajo con otras familias", explicaron.

Los niños y el uso de celulares, un debate abierto en la sociedad.

Las impulsoras remarcan que el objetivo no es demonizar la tecnología, sino promover un uso acorde a cada etapa del desarrollo: "No estamos en contra de las pantallas, sino del uso mediado por adultos y de acuerdo con cada edad", sostuvieron.

Celular, cuanto más tarde mejor

"Nuestros hijos no usan celulares. Sí pueden ver una película o algún contenido educativo durante un tiempo limitado y siempre acompañados por un adulto. Lo importante es que ese tiempo digital nunca reemplace el juego, el movimiento, la creatividad o los vínculos", señaló Daher.

Desde Infancia Activa consideran que los dispositivos están diseñados para captar permanentemente la atención y que, por ese motivo, el uso excesivo debe analizarse como un consumo problemático.

"Los chicos pueden aprender muy rápido a usar un dispositivo, pero todavía no tienen las herramientas para comprender el mundo. Ahí es donde el adulto tiene que mediar", advirtieron.

También alertaron sobre las investigaciones que muestran los efectos del uso intensivo de pantallas durante la infancia, tanto sobre el desarrollo cognitivo como sobre la exposición a distintos riesgos en internet.

Un acuerdo entre familias, la clave que plantean las madres

Uno de los proyectos más importantes del grupo se desarrolla en el curso de sus hijos, en la Escuela Carmen Vera Arenas.

Allí impulsan un acuerdo entre madres y padres para que los niños no tengan un celular propio antes de los 13 años, es decir, una vez finalizada la escuela primaria.

"El gran desafío es que ninguna familia sienta que su hijo queda afuera porque el resto tiene celular. Por eso creemos que los consensos son fundamentales", explicó Piastrellini.

Según señalaron, además del compromiso de las familias, trabajan junto a la institución educativa y desarrollan un proyecto de extensión universitaria que incluye talleres, encuestas y recopilación de datos para analizar el impacto del uso de la tecnología en las infancias.

El rol de los colegios y del Estado

Durante la entrevista también hicieron referencia a la recomendación del director general de Escuelas y ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, de evitar el uso de celulares antes de los 13 años.

Sin embargo, consideran que aún falta una política pública más clara: "La sociedad está pidiendo muchas veces lo que el Estado todavía no termina de hacer. Necesitamos una Ley de Educación Digital Integral que permita formar ciudadanos digitales, acompañar a las familias y dar herramientas a los docentes", afirmaron.

Volver al juego como alternativa al celular

Las integrantes de Infancia Activa sostienen que el verdadero problema no es la tecnología en sí, sino todo aquello que los niños dejan de hacer cuando las pantallas ocupan el centro de su vida cotidiana.

"Tenemos que volver al juego, al contacto con la naturaleza, al deporte, a los encuentros cara a cara. Hoy vemos cumpleaños donde los chicos están todos sentados mirando el celular en lugar de jugar entre ellos", describieron.

También señalaron que la crianza actual enfrenta un contexto complejo, atravesado por largas jornadas laborales y sentimientos de culpa que muchas veces llevan a los adultos a entregar un dispositivo para calmar o entretener a los hijos.

"Poner límites cuesta. Los chicos demandan presencia, como tiene que ser. Muchas veces terminamos cediendo por cansancio o culpa, pero justamente esos límites son los que necesitan", reflexionó Piastrellini.

Para las impulsoras del proyecto, el mercado tecnológico y las redes sociales apuntan cada vez a edades más tempranas, promoviendo consumos y conductas que aceleran la "adultización" de niños y niñas.

"Hoy vemos chicas muy pequeñas preocupadas por rutinas de belleza o productos cosméticos. Todo eso también llega a través de las pantallas y necesita ser acompañado por los adultos", sumó Piastrellini.

Un debate que recién empieza pero que ya atraviesa a muchos colegios

Aunque reconocen que el cambio cultural será lento, aseguran que el primer paso ya está dado.

"Lo más importante es empezar a hacernos preguntas. Cuestionar aquello que naturalizamos. No buscamos prohibir la tecnología, sino recuperar espacios para que los chicos vuelvan a jugar, a crear, a aburrirse y a relacionarse con otros", concluyeron.

El colectivo puede encontrarse en Instagram como @infanciaactiva.tl, donde difunden información, investigaciones y actividades destinadas a familias, docentes y toda la comunidad interesada en promover un uso saludable de la tecnología durante la infancia.